Migranti | Conte | serve un comitato di crisi in Ue per gestire arrivi

Migranti - Conte : 'Serve un comitato di crisi Ue' : Per 'far da mediatore tra i governi per la distribuzioni degli extracomunitari verso l'Europa' chiede il nostro premier in una lettera al presidente della Commissione Juncker e al presidente del ...

Babis : Migranti - piano Conte non risolve : 20.54 "Il ricollocamento dei migranti come proposto dal premier italiano,Conte,non è una soluzione". Così replica il premier della Repubblica Ceca Babis, sottolineando che la "procedura proposta è controproducente, noi non la sosterremo. Vogliamo decidere chi viene nel nostro Paese". Babis inoltre ha dato la sua disponibilità per incontrare il premier Conte a breve per discutere sui ricollocamenti nella Ue.

Migranti - Conte : 'Il problema va oltre le navi delle Ong' : "Non ci si può porre il problema solo quando i Migranti salgono su una nave delle Ong". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo alle critiche sulla poca umanità nella ...

Migranti - Conte si smarca da Salvini : "Nessuna strada per l'inferno - scelta la legalità" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, scrive una lettera aperta al premier della Repubblica Ceca Andrej Babis, che aveva parlato di "strada verso l'inferno" riferendosi alla gestione italiana dei 450 Migranti...

Giuseppe Conte scrive al premier ceco Babis : "Sui Migranti abbiamo scelto la legalità - non una strada per l'inferno" : Nessuna "strada verso l'inferno", piuttosto "abbiamo scelto la strada maestra della legalità, della responsabilità condivisa della gestione del fenomeno migratorio, dell'azione concreta, focalizzata e di matrice autenticamente europea". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una lettera inviata al Primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babis, che aveva parlato di "strada verso l'inferno" riferendosi alla ...

Migranti : Conte a premier ceco - no strada per inferno ma per legalità (3) : (AdnKronos) – “I flussi migratori costituiscono un fenomeno globale. Se lo affrontassimo in base a un approccio meramente ‘nazionale”, non riusciremmo a governarlo e ne rimarremmo sopraffatti. La storia stessa del nostro continente mostra che i grandi fenomeni epocali si sottraggono ai tentativi individuali e isolati di controllo. Se rinunciassimo a una gestione comune del fenomeno migratorio, l’Europa sarebbe ...

Migranti : Conte a premier ceco - no strada inferno ma legalità : "Durante lo scorso fine settimana, anche attraverso l’apprezzata collaborazione di diversi Stati Membri, l’Italia ha potuto far fronte all’ennesima crisi migratoria mettendo in salvo 450 persone che verranno ora accolte in diversi Paesi europei. Lo abbiamo fatto salvando vite umane e con modalità rispettose dei diritti delle persone e in piena coerenza con le conclusioni che tutti insieme abbiamo adottato al ...

