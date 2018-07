MIGRANTI | CONTE SCRIVE LETTERA ALL’UE “Redistribuzione diventi prassi” | le richieste

Conte scrive all'Ue : "cellula di crisi per MIGRANTI"/ Premier a tutto campo "mi ispiro ad Aldo Moro - votai Pd" : Conte scrive all'Ue una lettera: 'cellula di crisi per i migranti e ridistribuzione diventi prassi'. Ultime notizie, Premier intervistato dal Fatto.

"Creare una cellula di crisi per i MIGRANTI". La lettera che il premier Conte ha inviato a Tusk e Juncker : "E' essenziale dotarsi da subito di un meccanismo Ue di gestione rapida e condivisa dei vari aspetti relativi alle operazioni di Search and Rescue" attraverso "una sorta di cellula di crisi" che abbia il compito di "coordinare le azioni" degli Stati "riguardo all'individuazione del porto di sbarco e dei Paesi disposti ad accogliere le persone soccorse. Il mio suggerimento è che tale meccanismo venga coordinato dalla Commissione europea ...

Conte : “Ci vuole un comitato Ue : suddivisione dei MIGRANTI tra i Paesi diventi la regola” : Conte in un'intervista sul Fatto quotidiano rivela di aver inviato una seconda lettera a Juncker e Tusk: "suddivisione dei migranti diventi una prassi, affidata non più alle nostre telefonate ai partner, ma a un gabinetto o comitato di crisi sotto l'egida della Commissione Ue, che poi si faccia mediatrice con i vari governi".Continua a leggere

MIGRANTI - Conte : "Serve un comitato di crisi sotto l’egida della Commissione Ue" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato a parlare della sempre più delicata questione dei flussi migratori e di come l'Italia li sta gestendo caso dopo caso e lo ha fatto nel corso di una lunga intervista concessa a Marco Travaglio per Il Fatto Quotidiano nelle stesse ore in cui decine di persone perdevano la vita nel Mediterraneo e in cui la nave Open Arms ha preferito allontanarsi dall'Italia dopo i continui bracci di ferro col ...

Conte : «Mi ispiro a Moro. Emergenza MIGRANTI? I cellulari erano schermati. Boschi? mi aiutò a correggere i compiti» : «Il mio modello di premier? Aldo Moro. Avevo sempre votato a sinistra: prima l'Ulivo di Prodi, poi il Pd fino al 2013, ma mai Forza Italia e An. Salvini e Di Maio? A volte non li sento mai, altre due-...

