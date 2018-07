Microsoft alla Gamescom | “In arrivo hardware nuovo” Ma non si tratta di una console

Microsoft : "nuovo hardware Xbox alla Gamescom" - poi cancella ogni riferimento : Aggiornamento:Microsoft tiene a precisare che il riferimento al nuovo hardware Xbox è stato frutto di un errore nella revisione dei testi pubblicati sui canali ufficiali di Microsoft. Xbox Wire presentava il testo originariamente previsto per l'annuncio della presenza di Xbox alla Gamescom, mentre l'articolo di MajorNelson.com è stato aggiornato per garantire l'accuratezza dell'annuncio.In ogni caso, l'azienda conferma, questa volta in via ...

Microsoft : "nuovo hardware Xbox alla Gamescom" - poi cancella ogni riferimento : Con un lungo post apparso sul blog ufficiale Xbox, Microsoft ha voluto annunciare in pompa magna la sua partecipazione alla Gamescom 2018 anticipando le tante novità che potremo scoprire proprio in occasione della kermesse di Colonia, che si terrà a partire dal prossimo 21 agosto.Oltre a svelare che saranno ben 25 i videogiochi che potranno essere provati nell'enorme stand di Microsft, il post ha sorpreso i lettori anticipando l'annuncio di ...

Nuovo hardware Microsoft alla Gamescom 2018 e 25 giochi per Xbox One : Microsoft ha svelato tutto ciò che ha in programma per la Gamescom di Colonia. Inside Xbox andrà in onda il 21 agosto alle 16:30 (ora italiana) e di recente Major Nelson ha confermato che Microsoft presenzierà alla Gamescom per svelare tutte le novità in arrivo legato al brand Xbox. Per l'occasione la casa di Redmond ha annunciato una puntata speciale dello show Inside Xbox, che sarà trasmessa proprio in diretta dalla famosa fiera. Proprio ...

Microsoft : dall’ufficio brevetti arriva una tastiera virtuale sensibile alla pressione! : I rumor riguardanti Surface Andromeda a proposito di un presunto rilascio posticipato o addirittura di una possibile cancellazione hanno creato molto scompiglio tra i fan. Le possibilità di vedere un dispositivo con doppio schermo targato Microsoft entro la fine dell’anno, sono pressocchè nulle. D’altro canto però, i vari OEM potrebbero rilasciare il suddetto dispositivo, prima ancora che il famigerato Surface Andromeda vedrà la ...

Microsoft Edge per Android : arriva il supporto a Windows Timeline e alla traduzione automatica : Quiest’oggi Microsoft ha rilasciato un interessante aggiornamento dedicato al suo browser Edge sviluppato per smartphone e tablet Android introducendo novità attese da tempo. La nuova versione di Microsoft Edge per Android, identificata con la numerazione 42.0.2222, è attualmente disponibile per tutti gli utenti tramite il Google Play Store. Tra le principali funzionalità introdotte troviamo sicuramente il supporto a Windows Timeline (o ...

Novità per il Microsoft Store : in arrivo la lista dei desideri e le installazioni da remoto : Un corposo leak apparso originariamente sulle pagine del sito italiano Aggiornamentilumia e riportato da VG24/7 illustra alcune interessanti Novità in arrivo per il Microsoft Store, piattaforma che sembra si aggiornerà presto per includere tre nuove funzioni attese da tempo dagli utenti.La nuova versione del Microsoft Store vanterà innanzitutto un look totalmente inedito, con un pannello di navigazione completamente aggiornato rispetto al ...

Rivoluzione per l’app del Microsoft Store : Wish List - installazione remota e molto altro ancora : A partire dal mese di ottobre dello scorso anno, l’app del Microsoft Store (ex Windows Store) si è gradualmente rinnovata con un nuovo nome, numerose funzionalità rinnovate e soprattutto con la possibilità di acquistare anche l’hardware di casa Redmond sebbene limitata al solo mercato USA. Ma la Rivoluzione del Microsoft Store non è ancora terminata, anzi, tutt’altro! L’utente Twitter Ajith ha scoperto alcune novità che ...

Microsoft Outlook per Android si aggiorna alla versione 2.2.172 : Microsoft ha appena rilasciato un aggiornamento per l’app ufficiale di Outlook sviluppata per gli smartphone e i tablet Android. La nuova versione è numerata 2.2.172. Novità Bloccare immagini esterne – Puoi decidere di bloccare le immagini esterne nei messaggi di posta elettronica. Per farlo, passa a Impostazioni e tocca l’account in cui vuoi abilitare questa funzionalità. Link al download Microsoft Outlook (Free, Google Play) ?

Xbox : tra esclusive e prime mondiali Microsoft ha mostrato 50 giochi alla sua conferenza : Il secondo giorno di E3 porta con se le presentazioni di Microsoft che nei giorni precedenti aveva promesso molte esclusive, sarà stato cosi? La conferenza Xbox si è aperta con una delle grandi esclusive Xbox: Halo Infinite con un teaser che anticipa Phil Spencer sul palco accolto tra gli applausi, l’esclusiva Microsoft arriverà anche su win 10 per la felicità dei giocatori pc. Subito dopo il palco si tinge di colore con Ori and the will of ...

E3 2018 : un trailer mostra tutti i giochi dell'ID@Xbox presentati alla conferenza di Microsoft : La conferenza E3 2018 di Microsoft è stato uno show molto ricco di contenuti e dal ritmo piuttosto serrato. Sul palco del colosso di Redmond sono stati svelati annunci molto importanti e, la maggior parte, riguardavano grandi produzioni in arrivo ed esclusive come ad esempio Gears of War 5.Ma la conferenza ha offerto anche dell'altro. Infatti, è stato mostrato un trailer dedicato ai giochi dell'ID@Xbox, il programma pensato appositamente per gli ...

E3 2018 : We Happy Few arriva nel mese di agosto. Nuovo story trailer mostrato alla conferenza di Microsoft : Microsoft, durante la conferenza E3 2018, ha presentato un Nuovo trailer dedicato a We Happy Few. Questa notizia è stata accompagnata da una serie di annunci, tra cui l'acquisizione di Compulsion Games da parte di Microsoft Studios, i creatori di We Happy Few. Il gioco sarà rilasciato il 10 agosto 2018.Come riporta Dualshockers, il trailer mostra alcuni dei personaggi che saranno presenti in We Happy Few, un gioco che esplora un mondo in cui gli ...

E3 2018 : Dying Light 2 annunciato alla conferenza di Microsoft : Nel corso della conferenza di Microsoft è stato annunciato Dying Light 2, il nuovo capitolo della serie che vede la collaborazione del celebre Chris Avellone.Il gioco propone un ecosistema che reagisce alle azioni del giocatore, sarà possibile prendere scelte diverse e la città cambierà del tutto in base alle nostre azioni. Ci saranno diverse fazioni con cui allearsi o contro cui combattere:Vediamo qui di seguito il trailer e il video di ...

E3 2018 : Metro Exodus protagonista alla conferenza di Microsoft con un nuovo gameplay trailer : Continua la serie di titoli protagonisti della conferenza Microsoft E3 2018. Stavolta è il turno di Metro Exodus che torna a mostrarsi in un esplosivo gameplay trailer visibile qui di seguito:Che ne pensate di Metro Exodus? State seguendo la conferenza E3 2018 di Microsoft?Read more…