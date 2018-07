Metro C Roma | truffa | corruzione e falso | in 25 rischiano processo | tra loro Improta

Da Roma a Barcellona. Un viaggio a tappe fra le Metropoli della letteratura : Il suono di Torino. Racconti urbani con colonna sonora punk (Miraggi Edizioni), di Domenico Mungo , è una bellissima e originale raccolta che narra il capoluogo piemontese attraverso un’operazione totale. Lo stile a puzzle di John Dos Passos e quello ermetico senza fiato di Nanni Balestrini si incontrano davanti a Mirafiori e si mischiano, con il gergo volgo-forbito di Vittorio Giacopini. Stragi fasciste, scioperi di guerra, orgoglio ...

Un normale controllo? Due militari fermano con forza un sospetto all'uscita della Metro di Roma. Trenta : "Li ringrazio" : Sono le 18.25 di sabato 14 luglio quando l'occhio di uno smartphone si attiva e registra immagini concitate appena fuori la stazione metro di Rebibbia, periferia di Roma. Si vedono due militari, impegnati nell'operazione "Strade sicure", che fermano un immigrato. Le immagini, in possesso di Huffpost, iniziano con il fermato già a terra, con del sangue ben visibile sulla testa. I due soldati, coadiuvati da un vigilantes in servizio presso ...

Ondata di caldo torrido a Roma e in altre sette città : termoMetro fino a 36 gradi : Vale persino il bollino arancione l'Ondata di caldo torrido in arrivo soprattutto nell'entroterra e nelle grandi città. Il ministero della Salute ha aggiornato il bollettino per otto città italiane, ...

Anziana ricama a uncinetto fuori da Metro a Roma : foto diventa virale : Anziana ricama a uncinetto fuori da metro a Roma: foto diventa virale Ribattezzata la "signora dell’uncinetto", la donna è diventata popolare sul web grazie al suo lavoro nei pressi della fermata di Lepanto. Opere per le quali non vorrebbe soldi ma soltanto compagnia. Tuttavia, in tanti sarebbero accorsi per comprare i ...

Roma-Lido e Metro B1 tramutano in linea E - parte progetto : Roma – Instradare la Roma-Lido sul percorso della linea B1 trasformando il vecchio trenino che va dalla Piramide al litorale nella nuova linea E da Jonio ad Ostia. Questo il progetto discusso stamani dalla commissione capitolina Mobilita’ che si e’ riunita in Campidoglio. Il progetto e’ molto semplice, anche se ci sono alcuni aspetti preliminari tecnici che dovranno essere risolti. L’idea lanciata nei mesi scorsi ...

Roma - era il terrore di bus e Metro - presa la regina dei borseggi : è una rom di 21 anni : Era diventata l'incubo dei passeggeri che viaggiano sui bus, sui treni della metropolitana, ma anche dei turisti in visita nei luoghi centrali, comprese le vie dello shopping, della Capitale. Lesta ...

Roma : Città Metropolitana - Priori si dimette : Roma – Il Consiglio della Città Metropolitana di Roma ha approvato la surroga del consigliere Alessandro Priori – nominato assessore al Comune di Velletri e dimessosi dal Consiglio – e la convalida in suo posto del sindaco di Roiate, Antonio Proietti, primo dei non eletti della lista Territorio protagonista. Nel frattempo, il consigliere Carlo Passacantilli ha comunicato all’Aula l’uscita dal gruppo di Fratelli ...

Roma - prese le ladre della Metro : arrestate 10 rom : Hanno tra i 17 e i 40 anni le dieci borseggiatrici arrestate in poche ore nel cuore di Roma e vicino alle stazioni della metropolitana. Le rom erano solite accerchiare i turisti e sottrarre alle vittime portafogli e documenti.A Fontana di Trevi i carabinieri hanno bloccato quattre ladre, nomadi e con precedenti, che dopo aver avvicinato una turista australiana di 23 anni, intenta a fotografare la fontana, l'hanno derubata del portafogli con ...

Roma : Banco abusivo davanti Metro - sequestrato : Roma. VIGILI SEQUESTRANO Banco abusivo DI 35 MQ davanti Metro SAN PAOLO /FOTO Roma – Proseguono i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale volti al contrasto del degrado urbano. E’ di ieri l’intervento del Pics (Pronto Intervento Centro Storico) in zona San Paolo, nei confronti di un Banco che aveva occupato illecitamente il suolo pubblico, per un’area di 35 metri quadrati. Il Banco, privo di qualsiasi ...

PD : evitare blocco Roma Metropolitane convocando Assemblea Capitolina : PD: chiediamo di anticipare a domani seduta consigliare Roma – Di seguito la nota del gruppo capitolino PD. “Giovedì 28 giugno la giunta Capitolina ha adottato una deliberazione che eroga a Roma Metropolitane parte dei compensi dovuti per i servizi svolti dalla società Capitolina. Si tratta di una boccata di ossigeno che al momento permette alla società di proseguire le attività. Tuttavia il provvedimento per essere esecutivo ...

Roma-Lido - si cambia : da Ostia a Montesacro aggancio alla Metro B : Una nuova linea della metropolitana che, integrando gli attuali tracciati della B-B1 e della Roma-Lido e riorganizzandone il servizio, consenta di spostarsi direttamente da Ostia a Montesacro. Con ...