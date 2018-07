Metro C | in 25 rischiano processo | anche Alemanno

Inchiesta Metro C di Roma - tra i 25 che rischiano il processo anche l’ex sindaco Alemanno : C’è anche l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, tra le 25 persone che rischiano il processo nell’ambito dell’Inchiesta su un giro di truffe e corruzioni messe in piedi intorno alla costruzione della Metro C della Capitale. La procura di Roma ha chiuso le indagini, oltre che sull’ex primo cittadino, anche sull’ex assessore alla mobilità di Alemanno...

