Messaggi Android introduce il tema scuro e si prepara all’integrazione con Chrome OS

Google rilancia gli emoji blobs come pacchetti di sticker in Gboard e Messaggi Android : A circa un anno di distanza dalla loro brusca rimozione, Google ha deciso di rilanciare gli emoji blobs, riproponendoli come pacchetti di sticker per le sue applicazioni Gboard e Messaggi Android. Oggi, in occasione nel World emoji Day 2018, il web ne è ancora più pieno del solito e tra le tante ci sono anche le immediatamente riconoscibili blobmoji di Big G

Come inviare SMS da PC con Messaggi Android : Messaggi Android è l'applicazione di Google dedicata alla Messaggistica e ai classici SMS. Conosciuta in passato Come Google Messenger, si è trasformata nell'app che conosciamo oggi. L'applicazione è caratterizzata da un'interfaccia utente semplice e intuitiva. Sono state introdotte diverse migliorie e funzionalità in più, Come ad esempio la possibilità di inviare SMS direttamente dal nostro PC.

La versione desktop di Messaggi Android nasconde numerosi easter eggs : La versione desktop di Messaggi Android nasconde, come da tradizione Google, una serie di simpatici easter eggs che rendono più divertenti i Messaggi inviati.

L'interfaccia Web di Messaggi Android è disponibile per tutti : Il lavoro degli sviluppatori si è concluso: l'interfaccia Web di Messaggi Android è finalmente disponibile per tutti gli utenti.

Come inviare SMS dal tuo PC con Messaggi Android : Come inviare SMS dal tuo PC con Messaggi Android. Disponibile l'interfaccia Web di Android Messages che emula il comportamento di WhatsApp Web inviare SMS da Browser con Android Messaggi Web Version Anche l'applicazione Messaggi di Android ha il sui client Web che permette di inviare SMS utilizzando una comoda interfaccia web su un sito internet

Arriva l'interfaccia web per Messaggi Android : ecco come attivarla : Google annuncia l'arrivo dell'interfaccia Web per Messaggi Android. Scopriamo come attivarlo e come poter gestire gli SMS direttamente dal computer.

Gmail per Android si aggiorna con una piccola novità e si prepara ad una migliore gestione dei Messaggi : Il team di Gmail ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione dedicata ai dispositivi Android. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte

Provare in anteprima Android Messaggi 3.3 su Samsung - Huawei - ASUS ed Honor : Una delle applicazioni più popolari tra gli utenti Android, in particolare chi dispone di uno smartphone Samsung, Huawei, ASUS ed Honor, è indubbiamente Android Messaggi. In questi giorni stiamo avendo le prime tracce dell'aggiornamento 3.3, con cui possiamo toccare con mano tantissime novità dal punto di vista grafico, e si spera anche sotto altri punti di vista. Mi riferisco alla questione software, se si pensa a quanti problemi siano stati

Date un'occhiata al nuovo Material Design di Google Podcasts e Messaggi Android : Google Podcasts è stato riscritto con un tema più leggero e una nuova icona di riproduzione. Alcuni elementi sono ora arrotondati e presentano icone aggiornate e una nuova icona porta a un nuovo elenco di episodi che potranno essere riprodotti. Nel frattempo l'aggiornamento alla versione 3.3 per l'app Messaggi Android rilasciato da Google ha incluso una versione nascosta della nuova riprogettazione Material Design 2.

Messaggi Android 3.3 prepara la ricerca GIF - gli sticker preferiti - la ricerca allegati e il blocco dello spam : Messaggi Android si aggiorna alla versione 3.3 e nel codice dell'applicazione ci sono alcune novità che potrebbero arrivare presto: scopriamole insieme.

Messaggi Android potrebbe presto essere integrata in Chrome OS : Messaggi Android, l'app di default per la gestione e l'invio degli SMS sui dispositivi Android, potrebbe presto essere integrata all'interno di Chrome OS, ma non abbiamo dettagli su come questo avverrà esattamente.

Le novità di Messaggi Android e Google Foto sono in roll out per più utenti : Il roll out delle ultime novità per le applicazioni Messaggi Android e Google Foto si sta allargando ad un maggio numero di utenti. Nello specifico, si tratta delle Smart Replies per l'app di Messaggistica e dei Like a Foto e video negli album condivisi per Google Foto, scopriamole insieme.

Un bug di Google App mostra il testo di Messaggi privati recenti su smartphone Android : Un bug di Google App mostra il testo dei messaggi privati recenti qualora l'utente inserisca uno specifico indirizzo web non valido. Alcuni utenti hanno evidenziato questo piccolo bug provando a cercare "the1975..com" e venendo portati ad un riassunto delle proprie conversazioni recenti. Google non ha rilasciato commenti ufficiali, ma risolverà verosimilmente il bug all'instante.