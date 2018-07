Mercato Roma vicina a Olsen e Malcom | Sarri vuole Reina

ROMA - MONCHI/ “Alisson offerta fuori Mercato - saremo più forti. Andrò via se non vinceremo” : ROMA, parla il direttore sportivo MONCHI in conferenza stampa: “Alisson offerta fuori mercato, saremo più forti, Malcom e Olsen possibili”. Importanti dichiarazioni del ds(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 21:47:00 GMT)

Roma - Monchi fa il punto sul Mercato : “la cessione di Alisson non cambia le nostre ambizioni. Malcom? Lo seguiamo” : Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Kluivert, Monchi ha parlato del mercato della Roma e del futuro di Alisson “Per Alisson è arrivata una offerta molto importante, fuori mercato, abbiamo valutato pro e contro e alla fine abbiamo fatto una scelta di parlare col Liverpool per trovare un accordo. E’ un messaggio di mancanza di visione? Per me no, la Roma continua allo stesso livello, abbiamo venduto due ...

CalcioMercato Roma - Monchi : “Alisson è a Liverpool - accordo a un passo” : “Alisson? Fino ad ora non abbiamo ancora chiuso. Il ragazzo è a Liverpool, siamo in una fase avanzata della trattativa. Se tutto va come deve, penso si chiuderà presto”. Lo ha detto il direttore sportivo della Roma, Monchi, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Justin Kluivert, parlando della cessione di Alisson al Liverpool. “E’ arrivata un’offerta molto importante, fuori mercato. ...

CalcioMercato Roma - Monchi : “Olsen è una possibilità” : “Olsen è una possibilità ma non è l’unica. Stiamo lavorando con serenità ma senza fretta. E’ meglio trovare le condizioni economiche migliori per la società che fare qualcosa sotto la pressione dell’uscita di Alisson”. Lo ha detto il direttore sportivo della Roma, Monchi, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Justin Kluivert, parlando del possibile arrivo del portiere svedese Robin ...

CalcioMercato Roma - si insiste per Malcom : prima scelta per il ruolo di esterno offensivo. Ma l'Everton... : Non soltanto le cessioni, per la Roma è tempo di pensare anche a nuovi rinforzi. Dopo aver perfezionato il trasferimento di Alisson al Liverpool per la cifra record per un portiere di 75 milioni di ...

CalcioMercato Fiorentina - si chiude a sorpresa per Gerson della Roma : Un colpo a sorpresa della Fiorentina, che sta per rinforzarsi a centrocampo con Gerson. Affare in dirittura d'arrivo tra la società viola e la Roma, proprietaria del cartellino del brasiliano classe '...

CalcioMercato Roma - dopo Alisson : da Areola a Schmeichel - le opzioni per la porta. Obiettivo Suso : L'addio di Alisson, seppur doloroso per il valore del giocatore, apre a nuovi intriganti scenari di mercato per la Roma, che si è messa subito al lavoro per capire come reinvestire al meglio il ...

Mercato : la Roma cerca Olsen e Cillessen per la porta. Napoli sogna Benzema e Di Maria : Tanti ottimi giocatori non hanno mai avuto la possibilità di essere campioni del mondo. Il futuro di Pogba in nazionale può essere solo luminoso e spero che capisca perché è stato così bravo'. ...

CalcioMercato : Alisson lascia la Roma - le sue 10 migliori parate in giallorosso : ...che un portiere così poco incline al tuffo e alla parata spettacolare sia anche così efficiente? Come fa Alisson a far sembrare semplicissimo il ruolo più controverso e complesso di questo sport? ...

