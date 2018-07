ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Mentana presenta il suo progetto per i giovani giornalisti e insulta un cronista: “Sei un coglione, non verrai mai ass… - bernyenry : RT @fattoquotidiano: Mentana presenta il suo progetto per i giovani giornalisti e insulta un cronista: “Sei un coglione, non verrai mai ass… - Labbufala : Dopo aver visionato oltre mille curricula #Mentana presenta la sua nuova redazione. - 16blu : RT @fattoquotidiano: Mentana presenta il suo progetto per i giovani giornalisti e insulta un cronista: “Sei un coglione, non verrai mai ass… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Un nuovoeditoriale “per i“, interamente digitale, per “andare oltre il giornalismo tradizionale”. Dopo l’annuncio su Facebook, Enricohato a Milano ildel suo giornale online, che nasce con la promessa di assumere “solo under 33 e over 33 solo se sono dei Cristiano Ronaldo”. E poi: “Mai come oggi serve prima di tutto giornalismo di qualità, e sono convinto che ci siano tantissimipiù che meritevoli che non aspettano altro di poter cogliere la loro occasione“. Durante la serata, però, il direttore del Tg La7 ha aperto una disputa dal palco con un giornalista dell’agenzia Dire, che ha fatto una serie di domande sul ruolo di Cairo neleditoriale. Inizialmenteha evitato di affrontare il tema, poi per due volte ha dato del “coglione” al collega, ...