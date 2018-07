Mentana ha ricevuto mille cv in due ore Ma non vi ha visto volontà di

agi

(Di giovedì 19 luglio 2018) Un nuovo giornale online fatto solo da giornalisti giovani per aiutare a ricucire il 'divorzio' che c'è stato fra i giovani e l'informazione: così il direttore di La7, Enrico Mentana, ha spiegato uno dei principali obiettivi del suo nuovo progetto editoriale. Parlando sul palco di Campus Party a Rho Milano Fiera, Mentana ha osservato che "il giornalismo tradizionale sta morendo perché la maggior parte dei giovani non legge un giornale tradizionale, perché c'è un problema contenutistico e generazionale". Il dramma dell'Italia "Questo vale anche per la tv. La maggior parte delle notizie sono fatte da persone di 50-60 anni e rivolte a altre persone di 50-60 anni", ha sottolineato. "Io penso che si possa e si debba ricreare un rapporto fra i giovani e l'informazione. Per farlo però serve ...