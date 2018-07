Meleo | presto test cabine blindate su numerosi autobus

romadailynews

(Di giovedì 19 luglio 2018) Roma – “E’ in fase di sperimentazione, grazie al Piano per la sicurezza dei mezzi presentato da Atac, un prototipo di cabina blindata da introdurre su 74 bus entro l’anno, che si accompagna all’accensione delle nuove telecamere che insieme a quelle gia’ in dotazione sui bus nuovi saranno tutte sotto la nostra gestione”. Lo ha detto l’assessore alla Mobilita’ di Roma Capitale, Linda, rispondendo a un’interrogazione in Assemblea capitolina sulla manutenzione dei bus formulata dalla consigliera della lista Roma torna Roma, Svetlana Celli. “Atac inoltre interagisce con la Regione perche’ sia riconosciuto lo status di agente ai conducenti, e siamo in attesa di risposte”, ha aggiunto, secondo la quale “il trend delle aggressioni ai conducenti e’ in diminuzione nel corso del 2018, anche se ...