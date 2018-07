“Me l’ha staccato a morsi e lo ha mangiato” La lite choc tra due amiche Allucinante

caffeinamagazine

(Di giovedì 19 luglio 2018)tradegenera. Finisce in una tragedia sfiorata quello che è successo tra due donne texane, di Houston. Se avete lo stomaco debole, per favore, non continuate a leggere perché una delle due ha davvero esagerato: in preda alla rabbia, ha preso ala rivale strappandole (e non è un’esagerazione: strappandole letteralmente) il naso per poi mangiarlo. Raccapricciante è la parola esatta. Succede tutto la mattina presto dello scorso venerdì 13 luglio a casa della donna che vedete nella foto, che si chiama Jessica Collins. Ha 41 anni e ora è accusata di aggressione e lesioni personali, stando a quanto riferito dalla polizia della contea di Harris. Il nome dell’altra donna non è invece stato reso noto per motivi di privacy e sicurezza, hanno detto sempre gli agenti che si sono occupati del caso. La vittima, hanno aggiunto, è rimasta scioccata ...