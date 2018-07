McLaren Senna | il primo esemplare dell’incredibile hypercar inglese vola a New York FOTO

sportfair

(Di giovedì 19 luglio 2018) L’imprenditore, filantropo e collezionista di automobili Michael Fux è stato ilacquirente della fantasticada 800 CV Ildell’è stata consegnato al cliente Michael Fux di NewCity. Imprenditore, filantropo, collezionista di automobili e noto per il suo gusto eclettico, il Sig. Fux si è rivolto al reparto specialeSpecial Operations (MSO) per personalizzare completamente la sua vettura. Il corpo vettura in fibra di carbonio sfoggia un colore verde smeraldo noto come “Fux Green”. All’interno traviamo rivestimenti in pelle bianca e alcantara, sedili ad alto contenimento e tante altre finiture personalizzate. Installato in posizione centrale troviamo il motore V8 da 4,0 litri che sprigiona 800 CV e una coppia massima di 800 Nm. Questi numeri permettono all’di raggiungere i 350 km/h e di bruciare ...