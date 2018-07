Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano. Ecco i documenti : ... per diffamazione a mezzo stampa tramite una serie di post , allegati alla denuncia, e dichiarazioni che, secondo il ministro, vanno oltre il diritto di critica e la fisiologica polemica politica. In ...

“Non l’ho mai fatto prima”. Dopo la querela di Matteo Salvini - la replica (durissima) di Roberto Saviano : Non è ancora finita la querelle tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e lo scrittore Roberto Saviano: che tra i due non ci sia una grande simpatia è ormai più che appurato, ma i rapporti si sono ulteriormente inaspriti Dopo la decisione da parte del leader della Lega di presentare una querela nei confronti dell’autore di Gomorra. Quest’ultimo, infatti, non ci ha messo molto a tornare a sua volta sul piede di ...

Roberto Saviano replica a querela di Matteo Salvini : “Intero governo contro uno scrittore - ma io non ho paura” : Roberto Saviano risponde a Matteo Salvini e alla sua querela presentata su carta intestata del Viminale: "Bisogna resistere all'avanzata dell'autoritarismo. Anche di quello che, per fare più paura, usa la carta intestata di un ministero, impegnando l'intero governo contro uno scrittore. Io non ho paura".Continua a leggere

Matteo Salvini - Renato Farina : perché gli conviene mostrare più umanità : E allora perché si mette sul loro stesso piano? perché rispedisce quel corpicino inerme addosso a chi invece predica una politica contraria alla sua? Io penso ci si debba fermare un attimo, dar più ...

Matteo Salvini - ecco la querela a Roberto Saviano : tutti gli insulti per cui demolirlo in tribunale : E ancora, Salvini, sottolinea come 'viene adombrata l'ipotesi che gli venga tolta la scorta come ritorsione politica'. Alla querela vengono allegati due post dello scrittore su Facebook , un video ...

Matteo Salvini presenta querela contro Roberto Saviano per il video in cui lo chiama “ministro della malavita” : È stato sempre un confronto durissimo a colpi di tweet, post e video. Ma tra Matteo Salvini, segretario della Lega e ministro dell’Interno, e Roberto Saviano, giornalista e scrittore, non si era mai passati alle carte bollate. L’ultimo intervento di Saviano, in cui l’autore di Gomorra puntava il dito contro le decisioni del Viminale sui sbarchi e migranti, è diventato oggetto in una querela. Nel video lo scrittore, che da anni ...

Matteo Salvini - i vescovi contro il ministro : 'Va fermato subito' - la Chiesa oltre il ridicolo : Anziché predicare la salvezza delle anime, fanno la predica a Salvini. Da tempo immemore i sacerdoti, disinteressati alla vita dell'aldilà, si preoccupano solo delle vite al di là del mare. Non ...

Cassa Depositi e Prestiti - Giuseppe Conte convoca la riunione. Ma Matteo Salvini : 'Non ne so nulla' : Cortocircuito al governo. Già, perché il premier, Giuseppe Conte , con Luigi Di Maio ha indetto un vertice a Palazzo Chigi per uscire dall'impasse relative alle nomine dei vertici, dg e ad, della ...

Erri De Luca contro Matteo Salvini : "Chi spalleggia i libici è un annegatore" : "La Guardia costiera libica fa servizio carcerario in acque internazionali, riportando in schiavitù gli sfuggiti alle torture e alle estorsioni. Non salva e lascia annegare. Chi al governo da noi la spalleggia è un annegatore". Erri De Luca si scaglia contro Tripoli e contro Roma, non fa mai nomi, ma è inevitabile il riferimento delle sue accuse a Matteo Salvini, che guida la strategia italiana sui migranti.Le parole dello ...

Matteo Salvini - visita in Egitto : asse con al Sisi per stabilizzare la Libia : La visita di Matteo Salvini al Cairo è stata una vera e propria 'mossa internazionale' volta a 'stabilizzare la Libia e combattere il terrorismo' ma anche a lanciare un segnale alla Francia. 'No ai ...

I grillini vogliono fermare Matteo Salvini : niente riforma legittima difesa : I primi nodi vengono al pettine. Lega e M5S sono incompatibili. Differenti le visioni. Matteo Salvini è l’uomo del fare

Giulio Regeni - Matteo Salvini incontra il premier egiziano Al Sisi : “Faremo luce sull’omicidio” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha incontrato il presidente egiziano Al Sisi e avrebbe parlato dell'omicidio di Giulio Regeni rinnovando "la richiesta di fare piena luce sull'omicidio dello studente italiano". Al Sisi avrebbe confermato "la volontà e il grande desiderio di arrivare a risultati definitivi delle indagini sull'omicidio di Giulio e di scoprire i criminali per fare giustizia".Continua a leggere

Matteo Salvini contro Onu e Oms : “Vogliono tassare il Parmigiano reggiano e la pizza - sono matti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si scaglia contro Oms e Onu, ree di voler tassare - a suo dire - numerosi prodotti tipici italiani come il Parmigiano reggiano, l'olio d'oliva e il vino perché potenzialmente pericolosi per la salute: "Parmigiano reggiano, ma anche prosciutto, olio, pizza e altre eccellenze italiane dannose come il fumo??? All'Onu sono matti, giù le mani dai prodotti italiani!".Continua a leggere

La Lega di Matteo Salvini non vuole la giustizia fai da te : La Lega di Matteo Salvini con la sua proposta sulla legittima difesa “non si vuole assolutamente liberalizzare le armi, nessuno