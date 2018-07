Matteo Salvini | ecco la querela a Roberto Saviano | tutti gli insulti per cui demolirlo in

Matteo Salvini presenta querela contro Roberto Saviano per il video in cui lo chiama “ministro della malavita” : È stato sempre un confronto durissimo a colpi di tweet, post e video. Ma tra Matteo Salvini, segretario della Lega e ministro dell’Interno, e Roberto Saviano, giornalista e scrittore, non si era mai passati alle carte bollate. L’ultimo intervento di Saviano, in cui l’autore di Gomorra puntava il dito contro le decisioni del Viminale sui sbarchi e migranti, è diventato oggetto in una querela. Nel video lo scrittore, che da anni ...

Matteo Salvini - i vescovi contro il ministro : 'Va fermato subito' - la Chiesa oltre il ridicolo : Anziché predicare la salvezza delle anime, fanno la predica a Salvini. Da tempo immemore i sacerdoti, disinteressati alla vita dell'aldilà, si preoccupano solo delle vite al di là del mare. Non ...

Cassa Depositi e Prestiti - Giuseppe Conte convoca la riunione. Ma Matteo Salvini : 'Non ne so nulla' : Cortocircuito al governo. Già, perché il premier, Giuseppe Conte , con Luigi Di Maio ha indetto un vertice a Palazzo Chigi per uscire dall'impasse relative alle nomine dei vertici, dg e ad, della ...

Erri De Luca contro Matteo Salvini : "Chi spalleggia i libici è un annegatore" : "La Guardia costiera libica fa servizio carcerario in acque internazionali, riportando in schiavitù gli sfuggiti alle torture e alle estorsioni. Non salva e lascia annegare. Chi al governo da noi la spalleggia è un annegatore". Erri De Luca si scaglia contro Tripoli e contro Roma, non fa mai nomi, ma è inevitabile il riferimento delle sue accuse a Matteo Salvini, che guida la strategia italiana sui migranti.Le parole dello ...

Matteo Salvini - visita in Egitto : asse con al Sisi per stabilizzare la Libia : La visita di Matteo Salvini al Cairo è stata una vera e propria 'mossa internazionale' volta a 'stabilizzare la Libia e combattere il terrorismo' ma anche a lanciare un segnale alla Francia. 'No ai ...

I grillini vogliono fermare Matteo Salvini : niente riforma legittima difesa : I primi nodi vengono al pettine. Lega e M5S sono incompatibili. Differenti le visioni. Matteo Salvini è l’uomo del fare

Giulio Regeni - Matteo Salvini incontra il premier egiziano Al Sisi : “Faremo luce sull’omicidio” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha incontrato il presidente egiziano Al Sisi e avrebbe parlato dell'omicidio di Giulio Regeni rinnovando "la richiesta di fare piena luce sull'omicidio dello studente italiano". Al Sisi avrebbe confermato "la volontà e il grande desiderio di arrivare a risultati definitivi delle indagini sull'omicidio di Giulio e di scoprire i criminali per fare giustizia".Continua a leggere

Matteo Salvini contro Onu e Oms : “Vogliono tassare il Parmigiano reggiano e la pizza - sono matti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si scaglia contro Oms e Onu, ree di voler tassare - a suo dire - numerosi prodotti tipici italiani come il Parmigiano reggiano, l'olio d'oliva e il vino perché potenzialmente pericolosi per la salute: "Parmigiano reggiano, ma anche prosciutto, olio, pizza e altre eccellenze italiane dannose come il fumo??? All'Onu sono matti, giù le mani dai prodotti italiani!".Continua a leggere

La Lega di Matteo Salvini non vuole la giustizia fai da te : La Lega di Matteo Salvini con la sua proposta sulla legittima difesa “non si vuole assolutamente liberalizzare le armi, nessuno

Chef Rubio contro Matteo Salvini : affondo durissimo : durissimo Chef Rubio su Matteo Salvini. “Mai una parola di cordoglio, mai un clic per l’umanità”. Così Gabriele Rubini si scaglia via social contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini, condividendo la foto dei corpi dei due migranti che, secondo la Proactiva Open Arms, la Guardia costiera libica avrebbe lasciato morire. “Quei polpastrelli battono solo scuse e scaricabarili”, scrive il celebre cuoco ...

Chef Rubio contro Matteo Salvini : "Mai un clic per l'umanità" : "Mai una parola di cordoglio, mai un clic per l'umanità". Così Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, si scaglia via social contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini,...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi pronti per la convivenza : Niente crisi fra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, i due sono pronti ad andare a convivere ,infatti continuano la loro love story nonostante le numerosi voci di rottura e sono stati sorpresi da “Chi”, mentre entrano nella loro casa nel centro della Capitale, nei pressi di Palazzo Chigi, una scelta per questione di comodità. Un impegno, quello di abitare insieme, che secondo la rivista sarebbe il preludio a scelte più importanti, vista ...

Nairobi de «La Casa di Carta» contro Matteo Salvini : «Stop al razzismo - dimettiti» : «Sì, Vanity Fair. Sì, zingara». Alba Flores, meglio nota come la Nairobi della Casa di Carta, è fiera delle sue origini gitane. Lo dice nell’intervista che ha rilasciato al nostro giornale e lo ripete su Instagram, lanciando un chiaro messaggio ai provvedimenti approvati da Matteo Salvini in materia di immigrazione. «Salvini dimission», «Stop racism» e «Stop antigitanismo» sono gli hashtag che sceglie per accompagnare il post che raduna ...

Matteo Salvini al Cairo da Al Sisi. Focus sui migranti - chiede verità su Regeni : migranti, terrorismo, ma anche verità su Giulio Regeni. Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha incontrato questa mattina al Cairo il presidente egiziano Abd Al Fattah Al Sisi rinnovando la richiesta di "fare piena luce sull'omicidio dello studente italiano". Il Viminale riferisce di un incontro "lungo e cordiale" al quale ha partecipato anche il ministro dell'Interno egiziano. Al centro dei colloqui il rafforzamento ...