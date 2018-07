Matteo Renzi | “Hanno tagliato i vitalizi degli altri | ma quello di Luigi Di Maio non è

Il partito di Renzi? Vale il 4-5% Ma - colpo di scena - il Pd cresce Matteo prende voti nell'astensione : Ipotesi. Rumor. scenari. Passano i giorni e prende corpo l'ipotesi che il senatore Matteo Renzi decida di lasciare il partito Democratico per dar vita ad una nuova formazione politica insieme ai suoi fedelissimi. Un soggetto centrista, snello, europeista... Segui su affaritaliani.it

Le 5 domande di Matteo Renzi a Matteo Salvini sui migranti e sugli accordi europei : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi rivolge cinque domande al ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei migranti e sugli accordi che l'Italia ha stipulato negli anni con l'Unione europea. "Visto che insiste a parlare di me, aspetto la risposta alle cinque domande facili facili", scrive su Facebook Renzi.Continua a leggere

Matteo Salvini : 'Due Ong verso l'Italia? Fatica sprecata - qui non entrano. Rivedere il patto suicida di Renzi' : Colpo su colpo, giorno dopo giorno, affondo dopo affondo. Matteo Salvini prosegue la sua battaglia contro le Ong . La promessa è sempre la stessa: le navi delle Organizzazioni non governative non ...

SONDAGGI POLITICI/ Primarie Pd - Zingaretti ‘straccia’ Matteo Renzi : l’ex premier sprofonda al 15% : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 28%, boom Centrodestra grazie a Salvini. Di Maio tiene col M5s, stallo Pd al 18%. Ko Leu e +Europa(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:15:00 GMT)

Giulia Bongiorno - attacco a Renato Brunetta e Matteo Renzi : 'Tutto sbagliato' : E' una bella 'gatta da pelare', la Pubblica amministrazione . Ma Giulia Bongiorno , avvocato di successo e neoministro alla Pa , la vuole 'pelare': 'Altrimenti - spiega in una intervista al Messaggero ...

Massimo D'Alema - gufata contro Matteo Renzi : 'In tv gli auguro ogni successo' : Se fa tv benissimo, purché non faccia più politica perché lì ha fatto danni incalcolabili. Può essere un grande conduttore televisivo, me lo auguro per lui e per i telespettatori'. Dunque Luca Telese ...

Matteo Renzi non molla di un centimetro : "Sarà un congresso duro" : Si sono visti per caso, Renzi e Zingaretti, martedì pomeriggio a due passi del Senato. L'ex segretario usciva con Lotti dal ristorante Casa Bleve, il presidente della Regione, che passava lì in macchina, si è fermato per un saluto. È stata l'occasione di una chiacchierata civile, sul piano personale, che politicamente però lascia le distanze inalterate. Anzi, tutto questa avanzata del "partito della trattativa" ...

Graziano Delrio : “Matteo Renzi? Non deve ricandidarsi alla segreteria del Pd” : Il capogruppo Pd Graziano Delrio è intervenuto ad Agorà su Rai Tre: "Secondo me Matteo Renzi deve continuare a fare quello che sta facendo: dare un contributo ma non influenzare, determinare, essere protagonista in prima persona. Si è dimesso, ha detto che adesso farà il senatore e io so che è sincero".Continua a leggere

Migranti. Matteo Salvini si oppone all’immigrazione alla Renzi : Tiene duro il leader della Lega. “Ho già chiaro in mente cosa andare a chiedere e cose ottenere. Disponibile a

Massimo D’Alema : “Renzi ha portato la sinistra all’estinzione - il Pd ha consegnato il Paese a Matteo Salvini” : L'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema torna a parlare di politica dopo svariate settimane di silenzio e torna ad attaccare Matteo Renzi: "Parliamoci chiaro, le cose non sono rimaste ferme dal 4 marzo. Salvini non ha vinto le elezioni, perché alle elezioni è arrivato terzo, ha vinto il dopo elezioni, per effetto della sua capacità di iniziativa politica. Il Pd gli ha consegnato il Paese persino teorizzandolo, favorendo la saldatura con i ...

Matteo Renzi su Mediaset - Luigi Di Maio : 'Oltre ogni immaginazione' : Matteo Renzi a Mediaset ? Per Luigi Di Maio la notizia 'va oltre ogni immaginazione'. In una intervista a In onda, su La7, il vicepremier ci ha scherzato su: 'In bocca al lupo per questa nuova ...

Pier Silvio Berlusconi : "Il progetto di Matteo Renzi a Mediaset? Perché no" : La trattativa c'è. Ma no, stavolta non parliamo di politica, anche Perché se l'argomento riguarda Matteo Renzi, il suo nome facilmente viene subito paragonato a quel frangente. La trattativa in questo caso è tra l'ex Presidente del Consiglio e Mediaset. L'idea di Renzi è quella di portare la cultura ed in particolare un documentario che racconta Firenze in una delle tre reti del biscione, e qualche tempo fa lo stesso ex premier ha così ...

Matteo Renzi in tv con la benedizione di Piero Angela : "La sa lunga - ma giudicherà il pubblico" : "Che consiglio darei all'ex premier? Nessuno, non ne ha bisogno, è uno che la sa abbastanza lunga e ce la può fare". A promuovere Matteo Renzi nei panni di divulgatore in tv per le reti Mediaset – come anticipato ieri da HuffPost – è il re del genere: nientepopodimeno che Piero Angela.Sentito dal Tempo, Angela scherza sul fatto di non sentirsi "minacciato" dal nuovo concorrente, anche perché "non credo si ...