Masterplan Unindustria per portare Roma tra 20 Capitali mondiali

romadailynews

: RT @NewsUnindustria: La bozza di Masterplan targata Unindustria per portare #Roma tra le venti Capitali mondiali, con obiettivi al 2030 e a… - giancalta : RT @NewsUnindustria: La bozza di Masterplan targata Unindustria per portare #Roma tra le venti Capitali mondiali, con obiettivi al 2030 e a… - NewsUnindustria : La bozza di Masterplan targata Unindustria per portare #Roma tra le venti Capitali mondiali, con obiettivi al 2030… - MassimoMainella : Obiettivo ambizioso ma non impossibile. Sarà interessante conoscere i dettagli del Masterplan. #RomaCaputMundi… -

(Di giovedì 19 luglio 2018)– Mobilita’ a impatto zero, abbattimento della disoccupazione giovanile, incremento del turismo e dell’innovazione. La bozza ditargatapertra le venti, con obiettivi al 2030 e al 2050, approda oggi in commissione Sviluppo economico della Regione Lazio. Ad illustrarla ai commissari e all’assessore di riferimento, Gian Paolo Manzella, il presidente, Filippo Tortoriello. “Siamo in ritardo, molte altre citta’ si sono dotate di un- avverte il numero uno di- ma questa non e’ una corsa ai 100 metri, l’importante e’ partire. Ogni citta’ si e’ data uno slogan- aggiunge- noi abbiamo scelto ‘La citta’ piu’ bella del mondo’, e non solo sul piano estetico ma per la capacita’ di avere una attrattiva ...