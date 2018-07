Massa Carrara | assalto ad un bancomat | famiglie evacuate

Massa Carrara - operaio muore schiacciato da un blocco di marmo : Incidente sul lavoro a Massa Carrara dove un operaio di 40 anni è rimasto schiacciato oggi da un blocco di marmo . La tragedia sarebbe avvenuta in un deposito.Secondo le prime informazioni il blocco di marmo che ha schiacciato l'uomo, un gruista, si è staccato dopo essere stato posizionato. L' operaio è stato immediatamente soccorso ma è deceduto poco dopo a causa dei gravi traumi riportati che l'avrebbero fatto andare in arresto cardiaco. Da ...

Migranti - il neo sindaco a trazione Lega di Massa dice no ai rifugiati. Ma si fa avanti Carrara (M5s) : “Li accogliamo noi” : Per i rifugiati, a Massa, non c’è più posto. Così è Carrara a farsi avanti e a proporsi per ospitarli. Lo storico campanilismo tra i due comuni, che formano lo stesso capoluogo di provincia, in Toscana, va oltre ed entra nell’arena politica sul tema dell’accoglienza dei Migranti. Lo strappo si consuma proprio quando la storica conquista di Massa da parte del centrodestra avrebbe dovuto favorire – almeno in teoria – ...