huffingtonpost

: Marx oggi. Crisi del capitalismo, dazi e l'uscita dall'euro alla Scuola estiva di filosofia Scholé - HuffPostItalia : Marx oggi. Crisi del capitalismo, dazi e l'uscita dall'euro alla Scuola estiva di filosofia Scholé - albegianlu1 : @Wu_Ming_Foundt @DocBDuke @AndreaSpanu6 @captblicero @mttslv @Viceitaly Indubbiamente. È che non ho particolare nos… - fulviapuritani : @Radio3tweet @EdoardoCamurri @EdoardoCamurri oggi scelgo di essere la sorella dei Fratelli Marx e di Paolina Bonap… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) "Siamo in una situazione drammatica in cui serve una svolta radicale e strutturale, che però non ci sarà. All'orizzonte abbiamo la possibilità di unaglobale, la quasi certezza di una dissoluzione dell'e un'Italia in stato di stagnazione permanente". Riccardo Bellofiore è uno degli studiosi più influenti della dimensione storica nell'economia con volumi su, Luxemburg, Kalecki, la globalizzazione e ladel. Economista, professore ordinario di Economia politica all'università di Bergamo, il 21 luglio sarà a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, per parteciparenona edizione delladi filosofia promossa'associazione culturale Scholé e rispondere a un quesito non da poco: "Quale, di quale?". La cornice è quella del bicentenario della nascita di ...