tp24

: Marsala, giovedì 24 luglio al Carmine la presentazione del libro “Sono nata Badalamenti” - BeliceIt : Marsala, giovedì 24 luglio al Carmine la presentazione del libro “Sono nata Badalamenti” - Tp24it : Marsala, giovedì 24 luglio al Carmine la presentazione del libro 'Sono nata Badalamenti' - Lega_B : La Lega B patrocina la partita di giovedì a Marsala fra Nazionale Attori e Magistrati in memoria di una delle pagin… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Ilè il racconto di quel periodo, di quella famiglia conosciuta in tutto il mondo. E c'è poi un cognome,, così pesante da portare: in Sicilia, in Brasile, in Inghilterra. Il ...