Maria De Filippi | quanto guadagna? Incassi record | Una donna da 68milioni di

Temptation Island - la frecciata di Filippo Bisciglia al braccio destro di Maria De Filippi : Con l'ottimo share della puntata di lunedì sera di Temptation Island , sono arrivati nella mattinata di martedì, tramite Instagram, i ringraziamenti del conduttore, Filippo Bisciglia , della ...

Maria De Filippi : ecco quanto guadagna con tutti i suoi show… : Maria De Filippi: svelati i suoi guadagni annuali Il settimanale di Fabrizio Corona Io Spio è partito con il botto e nella copertina del suo secondo numero ha inserito niente di meno che una foto di Maria De Filippi, regina indiscussa del prime time di Canale 5. L’ex re dei paparazzi ha poi lanciato la bomba. Nella copertina della rivista, come rigorosamente pubblicato da Corona sulle sue Instagram Stories, si può infatti leggere quanto ...

Maria De Filippi - svelato quanto guadagna la conduttrice di Uomini e donne e Amici : Il settimanale 'Io Spio', supervisionato da Fabrizio Corona, fa i conti in tasca a Maria De Filippi, la regina degli ascolti di Canale 5 e di Mediaset, che con i suoi programmi ha chiuso l'ennesima stagione di grande successo. Sull'ultimo numero della rivista sono stati svelati i compensi della conduttrice con la sua casa di produzione Fascino, che agisce dietro programmi di successo come Uomini e donne, C'è posta per te e Tu si que vales. Il ...

Filippo Bisciglia vs Betti Soldati/ Attacco all'ufficio stampa di Maria De Filippi : "Professionalità!" : Filippo Bisciglia lancia una stoccata a Betti Soldati, storico ufficio stampa di Maria De Filippi, dopo la seconda puntata di Temptation Island: "Professionalità"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 16:22:00 GMT)

Maria De Filippi sceglie Iva Zanicchi come giudice di Tu si que vales : MILANO - Iva Zanicchi rinuncia al Grande Fratello Vip e diventa giudice di 'Tu si que vales'. La Zanicchi infatti prende il posto di Mara Venier, tornata in Rai, come giudice popolare su chiamata di ...

Emma Muscat - la clamorosa sorpresa da Amici di Maria De Filippi : 'Io e Biondo? Diciamo che...'. Aria di gelo : La vera stella di Amici 17 , forse, è Emma Muscat . La 18enne cantautrice maltese è uscita prima delle finali ma tra i talenti sfornati dal reality di MAria De Filippi è quella che sta già incassando ...

Ronaldo conteso da Maria De Filippi e Silvia Toffanin per la prima intervista tv : Ronaldo è sbarcato da poco in Italia e fra le regine di Mediaset è già iniziato uno scontro. Sembra infatti che Maria De Filippi e Silvia Toffanin si stiano contendendo la prima intervista del calciatore. Nelle ultime settimane è stato al centro di accesi dibattiti, per le trattative con la Juve, poi per lo stipendio a sei zeri, infine per il suo arrivo nel nostro Paese. Di certo Ronaldo è l’uomo del momento e, dopo l’esordio in ...

Mara Venier e quella chiamata di Maria De Filippi : Mara Venier scalda i motori. Niente vacanze e tanto lavoro. A Casa di Campo, nella Repubblica domenicana dove lei ha casa, è andato suo marito Nicola. Gli impegni televisivi l'hanno bloccata tra Roma ...

Uomini e donne - l'appello di Federico Mastrostefano a Maria De FilippI : 'Ti prego - fammi tornare' : Un vero e proprio appello a Maria De FilippI , firmato dall'ex tronista Federico Mastrostefano , il quale non vede l'ora di tornare a Uomini e donne . Lo ha spiegato in un'intervista a Nuovo Tv , in ...

Gossip Uomini e donne - l'appello di Federico a Maria De Filippi : 'Riprendimi sul trono' : Federico Mastrostefano, ex tronista di Uomini e donne nel 2008, lancia un appello a Maria De Filippi affinché gli possa offrire una seconda possibilità e farlo tornare nuovamente sul trono della trasmissione sentimentale di Canale 5. In una recente intervista rilasciata al settimanale 'Nuovo Tv', Federico ha rivelato di essere alla ricerca della seconda possibilità e che vorrebbe trovare in tv la donna giusta per fare un figlio e mettere su ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : Maria De Filippi - Silvia Toffanin e Fabio Fazio si contendono la prima ospitata : L'arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia ha ripercussioni anche televisive. Lo giura Alberto Dandolo su Dagospia. 'E' iniziato il toto-ospitata', si legge su Oggi a proposito del calciatore che ...

Maurizio Costanzo fa 80 anni - compleanno e il regalo per la vita di Maria De Filippi : cosa ha svelato : Manca ancora un po' al grande giorno, il 28 agosto, quando si celebrerà il compleanno di Maurizio Costanzo e il traguardo degli 80 anni . Bandite le feste, soprattutto quelle a sorpresa, il baffo di ...