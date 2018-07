Margot Robbie | c’era uno stripper vestito da Harry Potter al suo addio al nubilato

Margot Robbie - bionda pigliatutto : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 28 di Vanity Fair, in edicola fino al 18 luglio. Se vuoi essere presa sul serio a Hollywood, devi imbruttirti o fare da te. Margot Robbie, classe 1990, ha imparato la lezione di Charlize Theron, Oscar per Monster. Così è passata dall’essere la «nuova bomba sexy australiana» di The Wolf of Wall Street a produrre e interpretare la pattinatrice Tonya, ottenendo la prima candidatura come miglior attrice. ...

Mary Queen of Scots : Margot Robbie e Saoirse Ronan nel primo trailer : Mary Queen of Scots è il nuovo film di Josie Rourke con Margot Robbie e Saoirse Ronan e uscirà il prossimo 7 Dicembre negli USA (in Italia la data è ancora da confermare). Focus Features ha distribuito oggi il primissimo trailer del film insieme ai primi poster che trovate a inizio articolo. Il film tratta di una delle rivalità storiche più importanti, Maria Stuarda (Saoirse Ronan), regina cattolica di Scozia, e Elisabetta I ...

Margot Robbie - 28 anni di inarrestabile ascesa : Meno di 10 anni di carriera e nemmeno 30 candeline spente Margot Robbie forse non stringe ancora in mano un Oscar ma può vantare di avere Hollywood ai suoi piedi. L’attrice australiana, che ha debuttato in film indipendenti locali, ma deve il suo lancio alla soap opera Neighbours (2008-2011), è diventata una star conosciuta a livello internazionale nel 2013 grazie al ruolo di Naomi Lapaglia in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese. Da lì la ...

Margot Robbie - 28 anni e già molte soddisfazioni : Meno di 10 anni di carriera e nemmeno 30 candeline spente Margot Robbie forse non stringe ancora in mano un Oscar ma può vantare di avere Hollywood ai suoi piedi. L’attrice australiana, che ha debuttato in film indipendenti locali, ma deve il suo lancio alla soap opera Neighbours (2008-2011), è diventata una star conosciuta a livello internazionale nel 2013 grazie al ruolo di Naomi Lapaglia in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese. Da lì la ...