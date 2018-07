Marco Fantini - Beatrice Valli | la proposta di matrimonio in spiaggia per scherzo?

UeD - Beatrice Valli e Marco Fantini : proposta di nozze da sogno in riva al mare : Un palloncino gigante a forma di anello. Alle spalle il mare di Forte dei Marmi. E' una proposta di nozze da sogno quella che Marco Fantini, modello ed ex tronista di "Uomini e donne", ha fatto alla sua...

Beatrice Valli : "Voglio sposarmi e avere un altro figlio da Marco Fantini" : Beatrice Valli, ex protagonista di Uomini e Donne, e neo volto di un noto marchio di prodotti di cosmesi, intervistata da Rêve Beauty Magazine, ha rivelato quale è il suo segreto per riuscire a conciliare perfettamente gli impegni lavorativi con quelli di mamma dei suoi splendidi bambini, Alle e Bianca (quest'ultima frutto della relazione con Marco Fantini):prosegui la letturaBeatrice Valli: "Voglio sposarmi e avere un altro figlio da Marco ...

Uomini e Donne - il tronista Marco Fantini nudo (a sua insaputa) su Instagram. Lo scopre e piange : “Cancellatelo per favore” : Quando uno scherzo ti sfugge di mano può diventare “tremendo” per i suoi protagonisti. Proprio ieri la tranquilla giornata sulla spiaggia di Forte dei Marmi della coppia composta da Marco Fantini e Beatrice Valli, volti di successo del programma Uomini e Donne, è stata rovinata fino alle lacrime: i due fidanzatini hanno dovuto fare i conti con un video assai imbarazzante pubblicato a loro insaputa (secondo la loro versione) da una coppia di loro ...

