Marco Carta sono uguale a Cristiano Ronaldo ma meglio se canto

Marco Carta giudice di un talent show su La5 - dedicato alle band : Marco Carta pare che abbia in serbo una bella sorpresa per le numerosissime fan che lo seguono con molto amore: sarà giudice di un talent show di La5 che si chiamerà iband. Marco Carta giudice del talent iband su La5 Qualcuno direbbe: Marco is coming back ed è proprio così!! Infatti il cantante sardo, recentemente ricoverato in ospedale per una operazione all’ulcera si sta rimettendo in forma per affrontare i suoi prossimi impegni: due concerti ...

Marco Carta torna al talent - ma da giudice : l'annuncio : Ha sempre ammesso di voler tornare in tv Marco Carta, ma stavolta in un ruolo più consono alla sua professione - non come due anni fa con "L'Isola dei Famosi", anche se fu una bellissima esperienza per lui...

Marco Carta - l'annuncio dopo la paura : sarà giudice di un nuovo talent Mediaset : dopo la paura, un lieto annuncio molto importante per Marco Carta . Il cantante sardo, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, si è completamente ripreso e può godersi le vacanze prima di un nuovo ...

Marco Carta giudice di un talent e il ritorno a Tale e quale show : Tale e quale show 2018: Marco Carta in gara al Torneo dopo iBand Arriverà a dicembre 2018 su La5 un nuovo Talent a tema musicale targato Mediaset: sul canale 30 del digiTale terrestre andrà in onda iBand. Prodotto dalla Sunshine Production, la nuova trasmissione è rivolta alle band, ai gruppi di voci e ai cori. Strutturato in 4 puntate eliminatorie, una semifinale e una finale, i sei appuntamenti saranno registrate dal 26 al 31 agosto a ...

Marco Carta al mare con la cicatrice dopo l'operazione : «Tutto questo non mi toglierà dalle mani la vita!» : MILANO - Qualche giorno fa Marco Carta ha stupito i suoi fan pubblicando la foto della cicatrice che ha sul suo addome a seguito di un 'operazione per un'ulcera allo stomaco. Il cantante ha deciso di ...

Marco Carta con le cicatrici : 'Ho deciso - con le precauzioni dovute - di andare al mare' : Marco Carta, in queste ultime settimane, ha fatto preoccupare molto i suoi fan. L’ex vincitore di Amici aveva pubblicato sui social alcune foto in ospedale, spiegando ai followers attraversare un periodo un po’ difficile dal punto a livello di salute. Dopo un intervento per un’ulcera allo stomaco, però, è stato dimesso e ora si gode il mare della Sardegna. Marco Carta in spiaggia con le cicatrici dopo l'intervento Marco Carta, già qualche giorno ...

Marco Carta - prima uscita al mare dopo l’intervento/ “Tutto questo non mi toglierà la vita e neanche l’estate" : Marco Carta, prima uscita al mare dopo l’intervento di ulcera: “Tutto questo non mi toglierà la vita e neanche l’estate", racconta il cantante sardo che si gode la sua terra.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:02:00 GMT)

Marco Carta - al mare dopo l'operazione / Spunta la fede al dito del cantante - lui chiarisce : "Sposato? No..." : Marco Carta, al mare dopo l'operazione allo stomaco. Il cantante mostra la fede al dito e i fan vanno in delirio: "Ti sei sposato?" Lui chiarisce su Instagram...(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 19:30:00 GMT)

Marco Carta dopo l'operazione : a mare con le cicatrici : Marco Carta ha deciso di viversi l'estate tanto attesa: il cantante ha deciso di passare una giornata nel mare della sua Sardegna. In quest'occasione ha messo in mostra, sui social, le cicatrici sulla ...

Marco Carta al mare dopo l’operazione : “Ho deciso di uscire” (FOTO) : Marco Carta dopo l’intervento va al mare Una foto recente in spiaggia e con le cicatrici coperte è l’ultima pubblicata sui suoi profili ufficiali da Marco Carta. Nei giorni scorsi il cantante sardo ha subito un intervento chirurgico. Una foto recente in spiaggia e con le cicatrici coperte è l’ultima pubblicata sui suoi profili ufficiali da Marco Carta. Nei giorni scorsi il cantante sardo, vincitore di Amici, Sanremo e Tale e quale ...

Marco Carta - al mare con le cicatrici : “Tutto questo non mi toglierà dalle mani la vita” : Marco Carta, il cantante va al mare dopo l’operazione: “Ho deciso di uscire” Marco Carta è stato dimesso di recente dall’ospedale. Il cantante non ha voluto specificare cosa lo ha costretto al ricovero e ad all’operazione. dalle foto pubblicate dallo stesso Marco, le cicatrici si trovano sulla zona dello stomaco. Marco Carta, dopo il periodo […] L'articolo Marco Carta, al mare con le cicatrici: “Tutto ...

Il dolore di Marco Carta dopo l’intervento superato con l’affetto dei fan : “Voi siete casa” : Il dolore di Marco Carta dopo l'intervento è stato superato grazie alla vicinanza dei fan. Senza filtri e con la cicatrice ben visibile, l'artista sardo ha deciso di ripercorrere i momenti più difficili delle ultime settimane, con un post che ha commosso i suoi seguaci sempre decisi a stargli accanto in ogni momento. Nei giorni appena trascorsi, l'artista di Cagliari è stato ricoverato in ospedale per un delicato intervento allo stomaco che ...

Marco Carta e la cicatrice dell’intervento : ‘Vuol dire che son vivo’ : “E chi se ne frega? Sto qui a scrivere, vuol dire che son vivo”. Marco Carta posta su Instagram la foto che mostra la cicatrice post intervento subito di recente. Il fisico tatuato e definito del cantante lanciato da Amici è al momento ‘deturpato’ dai segni dell’operazione allo stomaco cui è stato sottoposto nei giorni scorsi, ma l’artista sardo non sembra curarsene, riconoscendo che la cosa più importante ora ...

Marco Carta mostra la cicatrice dopo l’operazione : “Vuol dire che sono vivo” : Marco Carta è uscito dall’ospedale, dopo un ricovero d’emergenza e un’operazione che, a quanto pare, gli ha salvato la vita. A svelarlo è proprio il cantante, che su Instagram ha mostrato una cicatrice sull’addome, ricordo dei giorni difficili che per fortuna è riuscito a superare. “E chi se ne frega? – ha scritto commentando la foto in cui si vedono i segni dell’operazione -. Sto qui a scrivere, vuol ...