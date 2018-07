Maratona di Roma 2019 | inizia lo sprint

Sabato seconda edizione della Mezza Maratona di Roma : Roma: circa 4.000 i partecipanti Roma – Fissata per Sabato 16 giugno la seconda edizione della Mezza Maratona di Roma. Orario di partenza fissato per le 21, da piazza del Popolo. La corsa rappresenta la 21 chilometri tra le più partecipate d’Italia, con i suoi 4.000 corridori. Si correrà nel centro storico con la magica atmosfera della città illuminata dalle calde luci di vie e piazze famose in tutto il mondo. Il percorso ricalcherà ...