Mangiata dalle cimici in vacanza nel resort di lusso | vacanza da incubo

Quando la vacanza diventa un incubo : “Sono stata Mangiata viva dalle cimici” : La scozzese Leesa Dean si è ritrovata con dozzine di cicatrici dolorose per i morsi che ha ricevuto durante il suo soggiorno presso un famoso parco vacanze in Regno Unito. Le cimici le hanno anche provocato un'infezione del sangue. Ma secondo la società di viaggi nello chalet prenotato dalla donna non sarebbe stati trovati segni dei fastidiosi insetti.Continua a leggere