«Mancato rispetto delle regole su rimpatri e asilo» | Ungheria deferita alla Corte di

Fs : passaggi a livello - Mancato rispetto codice strada causa incidenti : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Il mancato rispetto del codice strada le e l’adozione di comportamenti errati sono la principale causa degli incidenti che avvengono in prossimità dei passaggi a livello . Automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, spesso indisciplinati o distratti da smartphone e dispositivi elettronici, sottovalutano i rischi connessi all’attraversamento di un passaggi o a livello , in corso di chiusura o chiuso, ...

Fs : passaggi a livello - Mancato rispetto codice strada causa incidenti (3) : (AdnKronos) – Una nuova tecnologia, il sistema Protezione Automatica Integrativa – passaggi a livello (PAI-PL), è in corso di installazione sui passaggi a livello per i quali non è stato ancora trovato un accordo con gli Enti locali per la loro eliminazione. Il PAI-PL rileva la presenza di ingombri sui binari in prossimità delle barriere, preesistenti o in seguito alla chiusura del passaggio a livello, e blocca immediatamente la ...