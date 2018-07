Mamme con la partita Iva

Mamme - acrobate e sognatrici : una giornata con le campionesse di tuffo : A guardarle dal basso, mentre si lanciano in acqua da 21 metri, qualcuno penserà che siano completamente matte. Tutt’altro: le ragazze della Cliff Diving World Series, la tournée internazionale di tuffi delle grandi altezze organizzata da Red Bull, sono atlete con un cervello ben funzionante, sopratutto prima di saltare giù dal trampolino. Dall’esperta Ginger Huber, classe 1974 e ancora in grande forma, alla sorridente Adriana Jimenez, beniamina ...

MIGRANTI - PRAGA E BUDAPEST CONTRO CONTE/ Ultime notizie - Salvini “presto faremo scendere Mamme e bambini" : 450 MIGRANTI a Pozzallo, Ultime notizie: CONTE, "50 a Germania, 100 a Francia e Malta". Premier Repubblica Ceca: "Italia ci porta verso l'inferno, noi di Visegrad non ci stiamo"(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 17:30:00 GMT)

«Molla il figlio di 4 mesi in giro - che esempio terribile» : Mamme contro Chiara Ferragni a Ibiza per l'addio al nubilato : Chiara Ferragni sta passando il weekend a Ibiza per il suo addio al nubilato e con sé ha portato 19 tra i suoi amici più cari, mentre il figlio Leone è rimasto a casa con i...

Wimbledon - il discorso di Serena Williams dopo la sconfitta : “Ho giocato per tutte le Mamme” e non trattiene le lacrime : E’ una sconfitta dall’alto valore simbolico per la minore delle sorelle Williams. “E’ stato un torneo incredibile per me – ha detto trattenendo a stento le lacrime – Ho lavorato tanto per essere qui ma non posso essere delusa, era solo il mio quarto torneo. Ci ho provato davvero ma Angelique ha giocato molto bene: è una buona amica, ha meritato di vincere e so che apprezzerà tanto questo momento. Oggi ho giocato un ...

L’emozione di Meghan e Kate dopo la sconfitta di Serena Williams : «Ho giocato per tutte le Mamme» : La tennista pluripremiata non ce l’ha fatta. Ad aggiungere Wimbledon 2018 al lunghissimo elenco dei successi (23 Slam vinti). Ma mamma Serena Williams sì. La campionessa (e regina dei social, star internazionale) si è ripresa la scesa subito dopo essere stata sconfitta sul campo da Angelique Kerber. Quando davanti ai microfoni della BBC è scoppiata in lacrime. A 36 anni, dieci mesi dopo aver messo al mondo la prima figlia (Alexis Olympia) ...

Wimbledon – Serena Williams con gli occhi lucidi : “Mamme - io ci ho provato. Kerber fantastica - ha meritato” : Svanisce il sogno di vincere Wimbledon da neo mamma, ma Serena Williams accetta la sconfitta in finale contro Angelique Kerber con grande sportività Nel torneo WTA di Wimbledon più strano degli ultimi anni, con tutte le big fuori già nei primi turni, anche la finale non poteva essere ‘sorprendente’. La favorita della vigilia, Serena Williams, è stata sconfitta nettamente da Angelique Kerber con un doppio 6-3. Al termine del ...

«Molla il figlio di 4 mesi in giro - che esempio terribile» : Mamme contro Chiara Ferragni a Ibiza per l'addio al nubilato : Le priorità sono priorità ma lei vive in un mondo non reale '. ' Ci sono donne che devono tornare a lavoro e lasciare i figli in lacrime. 5 mesi di maternità obbligatoria poteva prenderseli, se sta a ...

Elisabetta Canalis - Mamme contro scatto della figlia su Instagram/ Foto - “Sputi e spintoni? Colpa vostra!” : Elisabetta Canalis, mamme contro la Foto della figlia su Instagram: la "piccola peste" Skyler Eva fa indignare molte donne, ma non ci sono solo critiche sotto il suo ultimo scatto.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:27:00 GMT)

Elena Santarelli e il post con le Mamme degli amici di Jack : Anche se sta vivendo una situazione molto difficile, Elena Santarelli trova sempre il modo di sorridere, soprattutto quando insieme a lei ci sono le mamme degli amici di Jack. Da mesi ormai la showgirl sta affrontando una lunga battaglia contro il tumore che ha colpito Giacomo, il primogenito nato dall’amore per Bernardo Corradi. La Santarelli è positiva ed è certa che il suo bambino riuscirà a superare questa prova, anche se fare i conti ...

Elena Santarelli e la solidarietà tra amiche (non solo vip) : quel post con le Mamme dei compagni di Giacomo : Il coraggio di Elena Santarelli di fronte alla difficile storia che sta affrontando con il figlio Giacomo, sta colpendo in molti, nel mondo dello spettacolo e non solo. Ciò che colpisce, oltre alla forza e...

Martina : “A 29 anni dono i miei ovociti alle donne che non riescono a diventare Mamme” : Martina: “A 29 anni dono i miei ovociti alle donne che non riescono a diventare mamme” Il racconto di una scelta difficile e rara: nel nostro paese è possibile fare l’eterologa ma le donatrici sono totalmente assenti Continua a leggere L'articolo Martina: “A 29 anni dono i miei ovociti alle donne che non riescono a diventare mamme” proviene da NewsGo.

Due Mamme e due papà anche per la legge - "riconosciuti" i bimbi di 7 famiglie arcobaleno : Un momento di grande gioia e di normalità - come hanno voluto sottolineare tutti i presenti - quello vissuto a Palazzo delle...

Mamme d'Italia con vista su Tokyo 2020 : Non avrebbe nient'altro di più da chiedere al suo mondo Elisa Di Francisca, olimpionica di fioretto. Nonostante la nascita di Ettore, il suo piccolo eroe, per lei il ritorno in pedana è stato troppo ...

Presentato il consuntivo del progetto di SalvaMamme : Contrasto alla povertà: Presentato il consuntivo del progetto di Salvamamme “Nursery in rete 2.0 & i Bambini crescono”. Aiutate oltre 700 famiglie di 57 nazionalità, 1500 bambini. 100 mila prodotti donati. L’assessore Troncarelli: “per fortuna che esiste il volontariato che riesce a sopperire alle lacune istituzionali”. “Parlo non solo come assessore, ma come donna e mamma. Non conoscevo Salvamamme, ma faccio all’associazione i più vivi ...