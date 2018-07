MALATO DI CANCRO DERUBATO A VENEZIA | “ERA L' ULTIMO VIAGGIO” Imprenditore milanese offre

MALATO DI CANCRO DERUBATO A VENEZIA : "ERA IL MIO ULTIMO VIAGGIO"/ Lettera al ladro : "sto morendo - ti perdono" : MALATO terminale scrive a chi l'ha rapinato a VENEZIA: “Era il mio ULTIMO viaggio, sto per morire”. La Lettera lasciata alle forze dell'ordine dopo la denuncia del furto(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 17:52:00 GMT)

Rapinato a Venezia - turista MALATO di cancro scrive al borseggiatore : "Questo era l'ultimo viaggio" : Dopo aver denunciato il furto subito a Venezia, ha voluto anche lasciare alle forze dell'ordine una lettera scritta di suo pugno da consegnare al borseggiatore, nel caso in cui venisse mai rintracciato: "Sono malato di cancro e sto per morire. Questo è il mio ultimo viaggio con mia moglie".Così Michael Veley, turista americano in vacanza nel nostro paese, ha commosso chi gli ha prestato aiuto, dopo essere stato derubato di soldi, ...

Usa - bimbo MALATO di cancro scrive le sue ultime volontà : il mio funerale sarà una festa : Garrett Matthias, aveva 5 anni e, alla sua eta', si dovrebbe scrivere la lettera a Babbo Natale o i regali che si desiderano per il proprio compleanno. Questo bimbo americano, però, era malato di cancro [VIDEO] e, nelle scorse settimane, ha deciso di dettare alla mamma le sue ultime volonta'. La sua è stata una richiesta commovente e straziante: Vorrei che il mio funerale sia una grande festa, con tanti ghiaccioli e giochi gonfiabili. Lo scorso ...

Sandro Veronesi : "Io MALATO di cancro - ho pensato di essere troppo giovane per morire" : Ha avuto un tumore, due anni fa. E ha avuto paura di morire, troppo giovane e con dei figli troppo piccoli. Sandro Veronesi, scrittore di Caos Calmo e di Terre Rare, ha raccontato al Corriere della Sera la sua malattia, avuta - ironicamente - proprio mentre scriveva un romanzo il cui protagonista moriva di cancro. "Quando mi hanno comunicato la diagnosi, ho pensato di essere troppo giovane per morire. Che avevo i figli troppo piccoli per morire. ...

Joe Jackson sta per morire? Il padre di Michael MALATO di cancro/ Il figlio Jermaine conferma ma poi… : Joe Jackson sta per morire?/ Il padre di Michael malato di cancro sarebbe in punto di morte: il figlio Jermaine confermal'indiscrezione ma poi accusa i media.

“Oggi…”. Figlio MALATO Santarelli - l’annuncio che commuove. La foto dall’ospedale - dove Giacomo combatte contro il cancro - e il messaggio di Elena : Oramai da sei mesi Elena Santarelli e la sua famiglia stanno affrontando una battaglia piuttosto dura con un tumore che ha colpito il primogenito Giacomo. Una battaglia che ogni giorni li mette a dura prova. E proprio durante questo periodo così difficile, fra un ospedale e l’altro, Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi hanno avuto modo di conoscere mamme, famiglie e bimbi che lottano per vivere. Così ieri sera, la ...

JOHNNY DEPP MALATO?/ Lotta al cancro solo per il cinema ma ci sono altre ipotesi : JOHNNY DEPP malato oppure pronto per il suo nuovo ruolo? Dimagrito, bianco in volto e malato, i fan lanciano l'allarme ma tutto potrebbe essere diverso da come appare

