Malagò | “fare di tutto per tornare veri protagonisti”

(Di giovedì 19 luglio 2018) “Complimenti alla Federazione per i suoi 120 anni di vita. Dobbiamo fare diperad essere igrandi protagonisti del calcio di domani”. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni, in occasione della presentazione del francobollo dedicato ai 120 anni della Figc allo stadio Olimpico di Roma. “Non bisogna essere ipocriti, sappiamo le criticità del momento storico che il calcio italiano sta attraversando, ma bisogna anche pensare alle cose buone e tra queste il fatto che la Figc abbia ottenuto non solo la possibilità di ospitare il girone eliminatorio di Euro 2020 ma sopratla partita inaugurale: è la testimonianza della credibilità che viene riconosciuta alla Federazione e alla sua storia, fatta non solo dei 4 mondiali vinti, e una delle cose da ricordare per guardare con ottimismo al futuro”, ha aggiunto il capo dello sport ...