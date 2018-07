“Mai visto niente di simile” La scoperta choc nel negozio di animali

caffeinamagazine

(Di giovedì 19 luglio 2018) Quella che vi stiamo per raccontare sembra una scena di Dogman, l’ultimo film di Matteo Garrone, ma non è così: quella che vi stiamo per raccontare, purtroppo, è una storia vera. In congelatore per evitare che l’odore nauseabondo delle carcasse in decomposizione di 31 cani potesse insospettire i vicini. Ma a nulla è servito e così, durante un’ispezione di routine in undi, il Dipartimento della Protezione Animale e la Guardia Urbana di Barcellona hanno trovato nel congelatore dell’attività 31 cani senza vita. Siamo a Barcellona e quello che è stato scoperto dalle autorità locali è davvero un abominio senza precedenti. Secondo le forze dell’ordine, glierano pronti per essere smaltiti come rifiuti speciali. A nulla è servito mettere le carcasse dei piccolisotto ghiaccio: il controllo è scattato a seguito di diverse denunce che ...