MagiCats Builder è un platform 2D in cui potete creare i livelli di gioco e condividerli

MagiCats Builder : Recensione - Trailer e Gameplay : A distanza di tempo dal lancio di MagiCats Builder su Steam in Early Access, Dreamz Studios ha rilasciato la versione definitiva del titolo, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sul pacchetto aggiuntivo su gentile concessione del piccolo studio di sviluppo. MagiCats Builder Recensione MagiCats Builder è un platform colorato, disponibile gratuitamente come Free to Play su Steam, ma con ...