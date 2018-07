Mafia | in Lombardia nessuno la nega più | uno studio pagato dalla Regione racconta le

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 luglio 2018) Non c’era, ora è una metastasi diffusa in tutta la. Eccola qui laal Nord. Il ritratto, provincia per provincia, arriva proprio da, cioè dalle stesse sale dove – solo pochi anni fa – s’era levato energico, risoluto e sdegnato il diniego dell’allora governatore (e già ministro degli Interni) Roberto Maroni: “Laal Nord non esiste”. Era il 2010 e dopo sei anni proprio qui, e proprio grazie ai fondi della giunta regionale, si materializza come un contrappasso perfetto il primosistemico sul fenomeno: 400 pagine di analisi, dati, spunti e “mappe”(scarica la sintesi, qui il documento completo) che hanno il merito di fotografare presenza e incidenza delle cosche da più angolature (storica, statistica, comportamentale etc), riuscendo non solo a “vederla” (anzichérla, come pure un prefetto riusciva) ma a “pesarla”: vale a dire ...