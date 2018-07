Mafia | colpo a Cosa nostra messinese | decapitato clan che ' controllava' gli imprenditori

agi

: 31 arresti per mafia, spaccio di droga e usura di esponenti del clan dei Casamonica (quelli chi mi avevano minaccia… - matteosalvinimi : 31 arresti per mafia, spaccio di droga e usura di esponenti del clan dei Casamonica (quelli chi mi avevano minaccia… - Agenzia_Ansa : Colpo ai #Casamonica: al funerale-show a #Roma la banda fu costretta con minacce a suonare Il Padrino - LegaSalvini : ++ MAFIA, DURO COLPO AL 'CLAN DEI CASAMONICA': 31 ARRESTI, 6 RICERCATI ++ #Salvini: '31 arresti per mafia, spaccio… -

(Di giovedì 19 luglio 2018)alla. Sgominata la 'cellula' operativa delSpartà, egemone sulla zona sud di Messina. I carabinieri del Comando di provinciale di Messina hanno eseguito 8 misure cautelari con il supporto del 12esimo Nucleo Elicotteri carabinieri di Catania, sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Messina su richiesta della Dda guidata dal procuratore Maurizio De Lucia: 7 i reclusi in carcere, uno agli arresti domiciliari per associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, intestazione fittizia di beni e violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale, tutti aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento scaturisce da una complessa attività di indagine, denominata "Polena", avviata nell'ottobre 2014 dal Nucleo Investigativo del Comando provinciale carabinieri di Messina, ...