Lupin | il ladro gentiluomo conquista Netflix | Omay Sy protagonista di una nuova serie

(Di giovedì 19 luglio 2018) in altre parole. Potevano non mettere mano alla saga del criminale francese più famoso di sempre? Ovviamente no, e la piattaforma di streaming online ha fatto oggi l'annuncio: la sua prossima produzione francese sarà proprio una versione moderna del celebre personaggio creato dalla penna di Maurice Leblanc nel 1905. Ad interpretare Arsene Lupin nella produzione firmata Gaumont Télévision sarà Omar Sy, attore famosissimo in Patria e diventato celebre anche all'estero grazie al successo di "Quasi amici". Sarà lui a vestire i panni del ladro gentiluomo, che ha visto nel corso degli anni numerose rivisitazioni televisive e cinematografiche.