Luigi Di Maio | il terribile sospetto sull' invito del Pd al grillino | perché Salvini deve

L’assunzione di Assia Montanino come segretaria di Luigi Di Maio a 72.000 euro all’anno : Nella giornata di ieri si è molto parlato della dottoressa Assia Montanino, ragazza di 26 anni originaria di Pomigliano d'Arco assunta su chiamata diretta come capo segreteria del ministero del Lavoro e del Mise dal ministro Luigi Di Maio. La notizia ha scatenato un'accesissima polemica per due motivi: la presunta scarsa esperienza della giovane e lo stipendio concordato (circa 72.000 euro annui), troppo alto in rapporto alle competenze ...

Assia Montanino - giovane segretaria particolare di Luigi Di Maio : "Su di me illazioni e sessismo" : Dopo la difesa di Luigi Di Maio, l'autodifesa di Assia Montanino, finita nell'occhio del ciclone per un articolo de Il Giornale sul suo oneroso incarico da segretaria particolare al Ministero del Lavoro, dall'amico e compaesano ministro. "Le illazioni sulle mie competenze le ritengo inaccettabili e gli autori ne dovranno rispondere in tribunale. È triste notare come un giovane in Italia debba costantemente difendersi dalle accuse di ...

I rider avranno un contratto di lavoro. Esulta Luigi Di Maio : “Mia battaglia - sono felice” : Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e le associazioni datoriali annunciano il contratto per i rider. Esulta Luigi Di Maio: "Quella per i diritti dei riders è stata la mia prima battaglia da ministro del lavoro. sono felice. La settimana prossima convocherò un nuovo tavolo con tutti i soggetti coinvolti, proprio a partire dai riders, per verificare i passi in avanti fatti".Continua a leggere

Luigi Di Maio : “banche devono pagare loro arroganza”/ Ministro attacca - Borsa scende : FI - “intervenga Consob” : Luigi Di Maio in visita dall’imprenditore De Masi: “Le banche devono pagare la loro arroganza”. Le parole rilasciate dal Ministro del lavoro e dello sviluppo economico(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:25:00 GMT)

Polemiche su Luigi Di Maio : “Assia? Ecco chi è” : “Posso assicurarvi che non ho mai conosciuto una persona più onesta e leale di lei”. Così Luigi Di Maio descrive via social Assia Montanino, la 26enne di Pomigliano d’Arco assunta al Mise come sua “segretaria particolare”. Il vicepremier replica a un articolo pubblicato oggi su ‘Il Giornale’, intitolato ‘Di Maio assume l’amica a 70mila euro l’anno’, in cui si parla di ...

Confindustria contro Luigi Di Maio sul decreto dignità : 'Va corretto - evitiamo brusche retromarce' : Legnata di Confindustria al decreto dignità , cavallo di battaglia di Luigi Di Maio , che 'pur perseguendo obiettivi condivisibili, tra cui il contrasto all'abuso dei contratti flessibili e alle ...

Chi è Assia Montanino - la segretaria di Luigi Di Maio : Assia Montanino è la segretaria di Luigi Di Maio e la donna che, in queste ore, è finita al centro delle polemiche. Giovane, bella e appassionata di politica, arriva da Pomigliano D’Arco, comune dell’hinterland napoletano in cui è nato e cresciuto anche il ministro. Sul sito del Ministero viene indicata come “segretario particolare” di Di Maio e la sua nomina a scatenato un’accesa polemica a causa dell’assenza del suo curriculum. Assia – ...

Luigi Di Maio assume la sua amichetta come segretaria al ministero : ecco il maxi-stipendio : 'Lo schifo che leggo oggi sul quotidiano il Giornale va messo nella categoria della stampa spazzatura'. Luigi Di Maio sbotta dopo aver visto la notizia pubblicata dal quotidiano diretto da Alessandro ...

Luigi Di Maio contro le banche/ “Devono pagare l’arroganza - atteggiamento mafioso” : Luigi Di Maio in visita dall’imprenditore De Masi: “Le banche devono pagare la loro arroganza”. Le parole rilasciate dal ministro del lavoro e dello sviluppo economico(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 09:31:00 GMT)

Taglio vitalizi - Giuliano Cazzola attacca Luigi Di Maio : 'Farò ricorso' : La Presidenza della Camera ha da pochi giorni approvato il Taglio dei vitalizi [VIDEO]per 1338 ex deputati, misura che entrera' in vigore dal 1 gennaio 2019 e che consentira' di risparmiare 40 milioni all'anno. Roberto Fico ha firmato la proposta del Movimento 5 Stelle, incontrando le resistenze di alcuni parlamentari di Forza Italia, ma non solo. Anche diversi ex parlamentari si sono schierati contro la misura dei 5 Stelle. Tra questi c'è ...

Abolizione vitalizi - l’ex parlamentare Mauro Zani contro Luigi Di Maio : “Povero esserino - io non sono un ladro. Farò ricorso” : L'ex parlamentare Mauro Zani annuncia il ricorso contro la delibera che dispone il ricalcolo dei vitalizi degli ex deputati e scrive a Di Maio: "Lo so che il popolo sta con te. E so che il popolo sbaglia a volte. Ha sbagliato una volta in Italia e un'altra in Germania. Se vuoi ti faccio un disegnino".Continua a leggere

Decreto dignità - Luigi Di Maio contro Vincenzo Boccia (Confindustria) : “Inseriremo incentivi per i contratti a tempo indeterminato” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è confrontato con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sul Decreto dignità. Rispetto ai contratti a termine, Di Maio ha dichiarato che saranno previsti degli incentivi per le stabilizzazioni con contratti a tempo indeterminato ma il presidente Boccia ha criticato il ritorno delle causali perché potrebbero provocare problemi e portare all'ingolfamento dei tribunali del lavoro.Continua a leggere

Scontro Di Maio-Boeri - Fico : “Complotto in decreto dignità? Se lo dice Luigi ci credo” : “Un passo indietro di Boeri? Boeri è il presidente dell’Inps, parlerà con Conte di questo, non con me. Se c’è stato un complotto? Questo dovete chiederlo a Luigi. Però se Luigi ha detto così io ci credo”. Così il Presidente della Camera, Roberto Fico, a margine della visita nel carcere di Poggioreale, a Napoli, sul caso delle cifre, contenute nella relazione tecnica del decreto voluto da Luigi Di Maio, secondo le quali ...

