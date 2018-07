L’ovodonazione | una realtà in crescita

fondazioneserono

(Di giovedì 19 luglio 2018) La tecnica della donazione di ovuli, la cui diffusione è oggi significativamente più elevata rispetto agli anni passati, è destinata quasi esclusivamente a pazienti che hanno esaurito la riserva ovarica. Le cause possono essere varie e interessare, anche se in percentuale significativamente minore, donne giovani sottoposte ad esempio a interventi chirurgici che hanno comportato l'asportazione delle ovaie o che le abbiano compromesse gravemente, condizioni quali le agenesie ovariche (assenza congenita dello sviluppo ovarico), ecc. Ma a ricorrere a queste tecniche sono principalmente quelle donne che per cause fisiologiche legate all’età hanno perduto le possibilità di generare un figlio con i propri ovuli. Uno dei principali motivi dell’incremento della tecnica di donazione degli ovuli è sicuramente da riferire a fattori socio-culturali, responsabili della tendenza sempre più diffusa a ...