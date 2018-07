Loredana Bertè stupisce tutti | in bici sul palco del Wind Summer Festival

BOOMDABASH E Loredana BERTÈ/ La cantante sale sul palco in sella a una bici (Wind Summer Festival 2018) : Al Wind Summer Festival 2018 BOOMDABASH e LOREDANA BERTÈ hanno infiammato piazza del Popolo a Roma con la loro hit dell'estate "Non ti dico no". (Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 22:42:00 GMT)

Loredana Berté insieme ai Boomdabash : 'Il reggae è il mio campo'. Il 12 luglio il concerto gratis a Roma : Il 4 maggio è uscito il singolo 'Non ti dico no', cantato insieme ai salentini 'Boomdabash' ed è già diventato disco di platino. L'inossidabile, irrefrenabile per non dire vulcanica Loredana Bertè il ...

Lisa Vs Loredana Bertè/ “Avrei potuto denunciarla. Non sa cosa sia un plagio - non ha mai studiato musica” : Lisa, la vincitrice di "Ora o mai più", si difende dalle accuse di plagio di Loredana Bertè. La cantante ammette di esserci rimasta male: "La Bertè non sa cosa sia un plagio"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:57:00 GMT)

Ora o Mai Più - Lisa vince ma è accusata di plagio da Loredana Bertè : Trionfo annunciato per Lisa a Ora o Mai Più, ma la finale della prima edizione del talent musicale di Rai 1 ha visto scoppiare anche una polemica tra l’interprete di “Sempre” e la regina rock Loredana Bertè. -- Durante la finale di “Ora o Mai Più” gli otto artisti in gara oltre a duettare con i loro Maestri hanno anche presentato per la prima volta dal vivo un loro inedito. Lisa ha prestanto il brano “C’era una volta“, una canzone ritmata e ...

Ora o mai più - vince Lisa ma è polemica : l'accusa di Loredana Berté : Lisa è la vincitrice di Ora o Mai più. La cantante di "Sempre" si è conquistata il primo posto nello show del venerdì sera di Rai 1. Nessuna sorpresa quindi. Lisa, nome d'...

Loredana Bertè e Marcella Bella litigano a Ora o mai più per colpa di Lisa : Ora o mai più: perché Loredana Bertè e Marcella Bella hanno litigato Momenti di tensione durante la finale di Ora o mai più. Il motivo? L’inedito di Lisa: C’era una volta. La canzone non è stata apprezzata da Loredana Bertè che, senza troppi giri di parole, ha accusato la giovane interprete di aver plagiato un […] L'articolo Loredana Bertè e Marcella Bella litigano a Ora o mai più per colpa di Lisa proviene da Gossip e Tv.

