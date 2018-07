Look da spiaggia | tutte le tendenze beach dell’Estate 2018

Look da spiaggia in stile anni ’70? Ecco come realizzarlo : Gli anni Settanta rappresentano una pietra miliare dello stile: un Look anni Settanta si riconosce subito! E preparatevi, perchè sta per tornare alla grande. Intanto cominciate a farvi l’occhio in spiaggia quest’estate, perchè dalla prossima stagione vedrete accenni di Look Seventies ovunque! Look da spiaggia in stile anni ’70: gioielli a volontà Oversize, dorati, con pietre, smalti e decorazioni di tutti i tipi: i gioielli, ...