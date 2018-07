L' ira della base M5s | Sembrate il Pd

Non solo capitale della cultura - Matera guarda alle stelle e mira all'industria dello Spazio : ... enti di governo dell'economia e del territorio, istituti di ricerca e sistema universitario che consentiranno un dialogo virtuoso tra cultura accademica, imprenditoriale e scienza. Il sud diventa ...

Intervista a Hugh Welchman e Dorota Kobiela - autori di "Loving Vincent" : "Nei quadri di Van Gogh c'è la forza miracolosa della vita" : Loving Vincent di Hugh Welchman e Dorota Kobiela non è stato solamente un caso cinematografico, un'opera che ha raccontato in modo tanto originale quanto suggestivo la vita e la morte di Vincent Van Gogh. È stato soprattutto un innovativo esperimento di cinema d'animazione che ha poeticamente mescolato pittura a olio, riprese dal vivo e computer grafica. I risultati sono stati straordinari con riconoscimenti di pubblico e critica ...

Sorpresa in casa Nizza - Balotelli torna ad allenarsi : chiarimento con Vieira prima della seduta : All'improvviso Mario Balotelli . Quando ormai Patrick Vieira e i giocatori del Nizza non lo aspettavano nemmeno più, l'attaccante italiano ha deciso di presentarsi in ritiro con ben due settimane di ...

DE LAURENTIIS - NO A CRISTIANO RONALDO-NAPOLI : ECCO PERCHÈ/ Cosa dirà il portoghese della Juventus? : CRISTIANO Ronaldo al Napoli, De LAURENTIIS ha detto no. ADL: “Mendes lo ha proposto, ma saremmo falliti”. Il clamoroso retroscena rivelato dal patron del club partenopeo(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:06:00 GMT)

Roma - il violentatore di Caracalla è l’uomo nudo della foto virale : era stato arrestato tre giorni prima : L’uomo che ha tentato di struprare una donna che faceva jogging a Caracalla, a Roma, era già noto alle cronache: la sua foto mentre passeggiava nudo per le strade di Grottaferrata Ventotto anni, originario del Gambia, era stato arrestato in flagranza dai carabinieri. In prigione, però, c’è rimasto poco: il tentativo di violenza in via delle Camene, nel centro della Capitale, infatti, è di appena tre giorni dopo quello scatto ...

Tour de France 2018 - nona tappa sulle strade della Parigi-Roubaix. Il borsino dei favoriti : chi è più adatto e chi soffrirà il pavé? : Oggi si svolgerà l’attesissima tappa sul pavè al Tour de France 2018. La nona tappa, 156 km da Arras Citadelle a Roubaix si svolge sulle strade della mitica Parigi-Roubaix e vedrà i corridori affrontare ben 15 settori in pavé per un totale di 21,7 km. Una frazione che potrebbe rivoluzionare la classifica generale e risultare decisiva negli equilibri della corsa. Andiamo quindi a scoprire chi potrà fare la differenza tra i favoriti per la maglia ...

Sulle navi della Marina Militare si respira la passione per il mare : ... come nella tradizione della Marina Militare Italiana, che hanno compiuto nei trent'anni di attività numerose missioni solcando i mari di tutto il mondo. Questa atmosfera di amore e passione per il ...

Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio di Germania della MotoGP : Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla prima posizione nel Gran Premio di Germania della MotoGP, che si correrà domani sul circuito del Sachsenring. Dietro di Marquez in prima fila ci saranno Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo, mentre The post Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio di Germania della MotoGP appeared first on Il Post.

iran : Rohani - risponderemo ai bisogni della popolazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Così è morta Sara Francesca Russo - la tredicenne aspirata dal bocchettone della piscina a Sperlonga : Continuano le indagini sul caso della tredicenne Sara Francesca Basso, morta dopo essere stata aspirata da un bocchettone della piscina dell'hotel dove si trovava in vacanza a Sperlonga. Non è ancora chiaro se a spingere la tredicenne verso il fondo della vasca sia stata appunto l'eccessiva potenza dell'impianto di riciclo dell'acqua, o se invece la ragazza abbia avuto un malore subito dopo essersi tuffata.Quel che è certo è ...

Trump-Kim : il miraggio della bilateralità : Di fatto, al di là delle preoccupazioni per la sicurezza internazionale e la pace nel mondo, la partita coreana delinea un futuro commerciale tutto da plasmare intorno all'allineamento di mercato che ...

