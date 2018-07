L' Inps pensiona Vasco Rossi | ma lui non lascia il palco

Social Card Inps 2018 : requisiti per disoccupati - pensionati e bambini - come richiedere : La Social Card INPS permette alle famiglie e alle persone che ne hanno bisogno, di usufruire di una carta Sociale che il Governo ha messo a disposizione per tutti quei cittadini in difficoltà economica e finanziaria, o che comunque hanno i requisiti per fare richiesta di un supporto economico. Si tratta di disoccupati, pensionati, famiglie con bambini, che hanno la possibilità entro certi termini di fare richiesta di un simile aiuto; ma come ...

Riforma Pensioni 2018/ Scuola - boom di pensionamenti entro fine anno : il nodo Miur-Inps (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 8 luglio. Quota 100 e Quota 41 promosse dalla Federazione sindacati indipendenti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:20:00 GMT)

Inps : 5 - 5 milioni di pensionati sotto i 1.000 euro : Nel 2017 i pensionati Inps sotto i mille euro al mese sono pari a 5 milioni e 548 mila, il 35,9% del totale , 15 milioni e 477 mila, . E' quanto emerge dalle tabelle sul reddito pensionistico , lordo, ...

Salvini "pensiona" Boeri : “Un fenomeno - Inps cambierà”/ Video - tensione a vigilia relazione annuale Istituto : Matteo Salvini "pensiona" Tito Boeri: “Un fenomeno sui migranti”. Poi avverte: “Anche all'Inps si cambierà”. Le ultime notizie sul nuovo scontro: Di Maio e Giorgetti dribblano le polemiche(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:23:00 GMT)

Pensioni - l'ultimo regalino del Pd ai pensionati : come sarà dissanguato l'Inps : La cuccagna è servita. Anche senza aspettare che Luigi Di Maio esca dal pantano delle coperture e dei vincoli di bilancio. E poi, in fondo, chi lo dice che il reddito di cittadinanza sia il sogno di ...

Un protocollo tra Inps e rappresentanti dei pensionati per migliorare i servizi : ecco come : L'Inps non lascia soli i propri utenti, soprattutto quelli più deboli come i pensionati e le fasce anziane, e cerca di soddisfare le loro esigenze anche attraverso intese con i sindacati di categoria. ...

Inps - quattordicesima 2018 per 3 - 5 milioni di pensionati : fino a 665 euro in più a luglio : L’Inps ha comunicato importi e data di erogazione per la quattordicesima mensilita' delle Pensioni. Il messaggio, pubblicato sul sito [VIDEO] dell’Istituto, riporta che il prossimo 2 luglio saranno erogate le somme aggiuntive spettanti a 3,5 milioni di pensionati e che variano da un minimo di 336 euro fino ad un massimo di 665 euro, in funzione del reddito annuo del pensionato e degli anni di contribuzione. Mentre impazza il dibattito sui tagli ...

Inps - il 2 luglio la quattordicesima per pensionati a basso reddito : Ottime notizie per una platea di circa tre milioni e mezzo di quiescenti a basso reddito [VIDEO]. Il 2 luglio 2018 arrivera' infatti la quattordicesima per molti pensionati che hanno un reddito entro i 9.894,69 o sotto i 13.192,92 euro. È quanto diffuso attraverso il messaggio n.2389 dell'Inps che rivela i nuovi parametri per percepire la quota aggiuntiva in base al reddito del pensionato e agli anni di anzianita' contributiva. La quota ...

Inps - quattordicesima 2018 pensionati : i nuovi importi e la data di pagamento : La quattordicesima INPS dei pensionati sarà corrisposta con la mensilità di luglio 2018. L’INPS, col messaggio n. 2389 del 13 giugno, ha comunicato i nuovi importi e altre informazioni utili. Rispetto al 2017, la platea dei beneficiari è stata ampliata. Ma a chi spetta? quattordicesima pensioni 2018, a chi spetta? La quattordicesima per i pensionati […] L'articolo INPS, quattordicesima 2018 pensionati: i nuovi importi e la data di ...