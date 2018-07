L' inchiesta che ha raccontato come avviene la moderazione dei contenuti di Facebook

inchiesta Metro C di Roma - 25 indagati Rischia il processo anche Alemanno : Sotto accusa alcuni amministratori dell’epoca come Mauro Improta e Ercole Incalza per i fondi pubblici «regalati» alle imprese. Perquisizioni in Comune

inchiesta bis 'Bad Cheque' su estorsioni - usura e truffa : sette indagati - : Prestiti a tassi usurari, richieste di riscossione del credito, anche attraverso minacce estorsive. La Procura leccese ha chiuso l'Inchiesta bis sull'Operazione 'Bad Cheque '. L'avviso di conclusione ...

[[L'inchiesta] Altro che Messina Denaro - al comando di Cosa Nostra è tornata la Cupola. Ecco il documento che svela chi comanda : A Palermo, qualche giorno fa l'arresto di Giuseppe Corona,finito in carcere per riciclaggio per le indagini del nucleo speciale di polizia valutaria, coordinate dalla procura, e che hanno fotografato ...

inchiesta per riciclaggio di denaro : anche Rino Gattuso fra gli indagati : C'è anche Rino Gattuso fra gli indagati nell'ambito di un'Inchiesta per riciclaggio di denaro, coordinata dalla Procura di Ivrea, ToRino,, che ha coinvolto in tutto 53 persone. Nove le misure ...

[L'inchiesta] Abusi edilizi - blitz e denunce nel Grand Hotel dove è morta la piccola Sara - risucchiata dal bocchettone della piscina : Una lunga storia di sequestri, per il Grand Hotel di Sperlonga nella cui piscina mercoledì scorso ha perso la vita Sara Francesca Basso, 13 anni, letteralmente risucchiata sul fondo da un bocchettone ...

inchiesta eolico - arrestato anche il sindaco Cortale : Un'operazione dei carabinieri di Reggio Calabria è in corso per l'esecuzione di 13 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di imprenditori e presunti 'ndranghetisti. Le indagini, coordinate ...

Francia : inchiesta denuncia "falle" centrali atomiche : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L'inchiesta che ha portato al sequestro dei beni della Lega - spiegata : L'inchiesta, deflagrata nel 2012, riguarda il periodo tra il 2008 e il 2010, anni durante i quali, si legge sul Fatto Quotidiano , sarebbero stati presentati rendiconti irregolari al Parlamento per ...

'Soldi pubblici per spese familiari'. L' inchiesta che ha travolto Bossi : A tappeto: sequestrare i soldi della Lega Nord fino al raggiungimento della cifra monstre di 49 milioni di euro. Una sorta di pesca a strascico su conti bancari, libretti, depositi, decisa dalla Corte ...

inchiesta sui lidi 'esclusivi' di Otranto - svolte verifiche sull'erosione della costa - : L'Inchiesta sui lidi 'esclusivi' di Otranto procede anche su un binario parallelo. I pubblici ministeri Roberta Licci ed Elsa Valeria Mignone, nei mesi scorsi, hanno affidato ad un geologo, l'incarico ...

“Su quell’aereo…”. Salvini : a poche ore dal viaggio in Libia - ecco cosa si scopre. Una mini inchiesta mostra quello che il ministro non ha fatto vedere : Questa mattina, Salvini, tramite un tweet alle 6:54 del mattino, ha annunciato di essere appena salito su un aereo militare per recarsi in Libia, per affrontare sul posto alcune tematiche molto delicate e complesse. “Missione #Libia, si parte!”, scrive sul social network allegando quattro foto: una di lui che, con cuffie e microfono fa con le mani il simbolo dell’ok, una dell’aereo militare che lo trasporterà, una in cui stringe la mano ...