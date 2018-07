L’impermeabile da mille e una pioggia

gqitalia

: “Proust gonfia la lingua, le fa fare mille circonvoluzioni per arrivare a dire tutto, Joyce si apre l’impermeabile… - LauraPigozzi : “Proust gonfia la lingua, le fa fare mille circonvoluzioni per arrivare a dire tutto, Joyce si apre l’impermeabile… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Per celebrare l’anniversario è stata scelta la stazione Leopolda di Firenze, all’apertura di Pitti Uomo, dove i 70 anni di Herno si sono riannodati in un collage tridimensionale su una struttura di tubi layer a due piani: in mostra gli impermeabili degli esordi e gli ultimi piumini tecnologici, le vecchie campagne e le foto di famiglia, la scrivania del fondatore, Giuseppe Marenzi, e la pellicola in bianco e nero in cui vince il “rally della moda”, tra Milano e Sanremo, nel 1962. Il più giovane dei tre figli, Claudio, oggi Presidente della nota azienda di capispalla di lusso, nasceva proprio quell’anno e molti dei filmati LUCE ritrovati per l’evento non li aveva mai visti. Nella maggior parte dei casi il padre, mancato nell’agosto di cinque anni fa, è ripreso durante le fiere dell’epoca: «Un uomo deciso, brillante, di grande carisma». Questo anniversario dell’azienda di Lesa, sul lago ...