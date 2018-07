Liguria | sospesi i lavori per il resort di Framura Ma la cementificazione resta un

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 luglio 2018) A metà giugno di quest’anno, Italia Nostra ha denunciato alla magistratura e alla stampa un grave episodio didella costa ligure a ridosso delle Cinque Terre, in un’area limitrofa alla zona Sic di Monteserro: il caso del Sesta Terra naturalnel Comune di. La denuncia ha sortito un effetto positivo: il Comune ha infatti predisposto un’ispezione e, a seguito, ha sospeso i, pare per supposte opere edilizie non autorizzate. Questa sospensione rallenta la realizzazione delnell’attesa che la magistratura predisponga le necessarie indagini, ma l’allarme non rientra perché la sospensione non blocca definitivamente i, che infatti potrebbero riprendere in ogni momento. Per spiegare bene i fatti, bisogna ricordare come si è arrivati ad autorizzare una simile opera in una zona ove, sostanzialmente, non è previsto alcun aumento di cubatura ...