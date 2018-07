L' FMI boccia flat tax e reddito di cittadinanza e raccomanda l' estensione del Jobs Act

huffingtonpost

(Di giovedì 19 luglio 2018) Le misure fiscali e di spesa ipotizzate dal nuovo governo italiano non sembrano convincere del tutto il Fondo Monetario Internazionale. Come si legge nel rapporto articolo IV sull'Eurozona pubblicato dall'istituto di Washington, "in Italia il nuovo governo preferisce misure fiscali e di spesa che, se applicate nella loro interezza, provocherebbero una significativa espansione fiscale, in contrasto con la sostenibilità del debito". Secondo il Fmi, più in generale, i grandi Paesi con ampio spazio di manovra fiscale "dovrebbero continuare a ricercare spese addizionali per sostenere il potenziale", ma "sfortunatamente i piani nazionali di bilancio fanno troppo poco o vanno nella direzione sbagliata". Inoltre, vari paesi con alto debito, tra cui Italia, Portogallo e Spagna, "continueranno a fare aggiustamenti solo marginai quest'anno o non ne faranno per nulla, nonostante ...