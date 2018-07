Leonardo di Caprio e Brad Pitt rifiutano di interpretare I segreti di Brokeback

Stephan Talty a Palermo per The Black : da cui Leonardo Di Caprio farà film : Domani Stephan Talty incontrerà la stampa per parlare di “The Black Hand”, il libro su Joe Petrosino da cui Leonardo Di Caprio sta

THE WOLF OF WALL STREET/ Su Rai Movie il film con Leonardo Di Caprio (oggi - 5 luglio 2018) : The WOLF of WALL STREET, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 5 luglio 2018. Nel cast: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill e Margot Robbie, alla regia Martin Scorsese. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 10:35:00 GMT)

Once Upon a Time in Hollywood : la prima foto ufficiale di Leonardo Di Caprio e Brad Pitt : I protagonisti di "Once Upon a Time in Hollywood" , film che dal titolo sembra essere un chiaro omaggio al cinema di Sergio Leone, saranno un attore televisivo , che cerca di farsi spazio nel mondo del cinema, e il suo stuntman. I due personaggi saranno interpretati rispettivamente da Leonardo di Caprio e Brad Pitt. Sullo sfondo la tragedia di Bel Air con Margot Robbie nel ruolo di ...

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme sul set del film di Quentin Tarantino. È la prima volta che recitano insieme : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per la prima volta insieme sullo stesso set: ecco la foto che, apparsa sul profilo Instagram del secondo, ha mandato in visibilio i fan. I due, infatti, stanno girando Once Upon a Time in Hollywood, il prossimo film di Quentin Tarantino.Nella pellicola, DiCaprio interpreterà Rick Dalton, ex star di film western, mentre Brad Pitt vestirà i panni della controfigura di Dalton, Cliff Booth. Ambientato nel ...

Tiffany Haddish ha fatto una proposta indecente a Leonardo DiCaprio e vorrai averci pensato prima tu : LOL The post Tiffany Haddish ha fatto una proposta indecente a Leonardo DiCaprio e vorrai averci pensato prima tu appeared first on News Mtv Italia.

J. EDGAR/ Su Iris il film con Leonardo DiCaprio e Armie Hammer (oggi - 14 giugno 2018) : J. EDGAR, il film in onda su Iris oggi, giovedì 14 giugno 2018. Nel cast: Leonardo DiCaprio, Armie Hammer, Naomi Watts e Josh Lucas, alla regia Clint Eastwood. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 09:18:00 GMT)

Once Upon a Time in Hollywood : Al Pacino sarà l'agente di Leonardo DiCaprio! : Rick Dalton , Leonardo DiCaprio, , ex star del piccolo schermo, e la sua controfigura , Brad Pitt , , cercano di trovare il loro posto nel difficile mondo di Hollywood. Sullo sfondo della trama ...

THE AVIATOR/ Su Rai Movie il film con Leonardo Di Caprio (oggi - 5 giugno 2018) : The AVIATOR, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 5 giugno 2018. Nel cast: Leonardo Di Caprio, Cate Blanchett e Kate Beckinsale, alla regia Martin Scorsese. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 10:40:00 GMT)

Stranger Things - Millie Bobby Brown vuole Leonardo Di Caprio nel cast : Stranger Things, Millie Bobby Brown vuole Leonardo Di Caprio nel cast Andrà in onda il prossimo anno la terza stagione di Stranger Things, la serie originale Netflix firmata dai fratelli...

Millie Bobby Brown vorrebbe Leonardo DiCaprio nel cast di Stranger Things : ‘Ho già in mente un ruolo!’ : Il fatto che faccia ormai parte di diritto del mondo dello spettacolo non le impedisce di sognare proprio come noi: Millie Bobby Brown ha svelato di essere una grande fan di Leonardo DiCaprio, al punto da avere addirittura pensato a un possibile ruolo per il suo ingresso nel cast di Stranger Things. Durante un'intervista con la Press Association la giovane interprete di Eleven/Undici ha parlato di come sarebbe davvero entusiasta se l'attore ...

Chi è Camila Morrone / La modella fidanzata di Leonardo Di Caprio : il primo incontro grazie ad Al Pacino? : Camila Morrone, figliastra di Al Pacino, è la nuova fiamma di Leonardo Di Caprio. modella per victoria's Secret, è la figliastra di Al Pacino, che avrebbe fatto da cupido...(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 20:06:00 GMT)

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone - l’amore è eterno finché dura : Che la chiave fosse proprio questa? Scegliere una non bionda? Chissà, con Leonardo DiCaprio, 43 anni e una schiera di bellissime (e biondissime) ex, è molto difficile da dire. Di certo Camila Morrone, classe 1997, porta una ventata di «novità» nella vita dell’attore: una chioma castano scuro. In questi scatti, i due passeggiano a New York e il premio Oscar per The Revenant sfoggia la sua divisa d’ordinanza: occhiali scuri e ...

Leonardo Di Caprio 'in incognito' con la nuova fiamma Camila Morrone : Camila Morrone, viste le conoscenze di famiglia, ha tutte le intenzioni di avviare la sua carriera nel mondo del cinema. Infatti se come modella può già vantare di aver lavorato per il catalogo di ...

Leonardo Di Caprio 'in incognita' con la nuova fiamma Camila Morrone : Camila Morrone, viste le conoscenze di famiglia, ha tutte le intenzioni di avviare la sua carriera nel mondo del cinema. Infatti se come modella può già vantare di aver lavorato per il catalogo di ...