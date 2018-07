Lenovo porta HPC e augmented intelligence all' industria

Motorola e Lenovo portano in Italia la linea Moto G6 : Le statistiche diffuse da Moto rola sotto linea no il successo della linea Moto G: 70 milioni di smartphone venduti in tutto il mondo dall'esordio della serie nel 2013 a oggi. Merito del rapporto qualità/prezzo che rende i dispositivi accessibili dal punto di vista economico, nonostante una dotazione hardware e software di ...

Lenovo Z5 : il nuovo smartphone presenta importanti novità : In questi giorni sono trapelate moltissime notizie in merito al noto marchio Lenovo, che durante questi ultimi tempi si era letteralmente 'ritirato' dalla scena del commercio. Le indiscrezioni però dicono proprio che questo silenzio sia attribuito all'impegno per questo nuovissimo progetto. Si tratterebbe di uno smartphone unico nel suo genere, decisamente diverso dai dispositivi precedenti della stessa società, che verrà presentato al pubblico ...