Lego lancia l' Aston Martin DB5 di James Bond Ufficiale il set Creator Expert in 1295

ilsussidiario

: Lego lancia Aston Martin di James Bond in mattoncini - solomotori : Lego lancia Aston Martin di James Bond in mattoncini - mattonito : LEGO ha annunciato il lancio della nuova LEGO BrickHeadz Builder app, un'esperienza in VR che permetterà ai fan di… - FrancescaPW91 : RT @orsini70: Lego lancia Lego Life, il social network sicuro per i bambini appassionati dei m -

(Di giovedì 19 luglio 2018)annuncia l'acquisizione dei diritti per mettere in vendita l'usata da Sean Connery in film quali Goldfinger, per montarla ci voglionopezzi(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 12:31:00 GMT)