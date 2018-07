Legittima difesa | «Non si può invocare

Cassazione : no a Legittima difesa se si accetta uno scontro - : La Consulta, in merito a un caso di omicidio del 2015, ha stabilito che l'articolo 52 del codice penale non può essere invocato da chi "reagisca a una situazione di pericolo volontariamente ...

Cassazione - Legittima difesa solo se è extrema ratio. "Non vale se puoi allontanarti dalla minaccia" : La legittima difesa "non è invocabile da parte di colui che accetti una sfida oppure reagisca a una situazione di pericolo volontariamente determinata" o alla quale "abbia concorso", nonostante la "possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore". Tradotto: se puoi scappare non puoi chiedere la scriminante. A metterlo nero su bianco è la Cassazione, con la conferma della condanna a Umberto ...

I magistrati dicono no alla riforma della difesa : "Legittima anche l’omicidio" : La magistratura vota contro. "Se interveniamo sulla legittima difesa nei termini di cui stiamo leggendo in questi giorni rischiamo di legittimare i reati più gravi persino l'omicidio" a dirlo, in aperta polemica con (e contro) la riforma della legge proposta dalla Lega di Matteo Salvini, è il presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati, Francesco Minisci.Che un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei, protesta: "La ...

Legittima difesa - il sondaggio Youtrend : 'Interesse trasversale - più di quanto immaginiamo' : 'Nella percezione c'è un legame tra presenza di immigrazione e percezione di insicurezza, soprattutto nell'elettorato di centrodestra, ma anche in quello di centrosinistra'. Lorenzo Pregliasco di ...

Pd - Sala : “Al Sud è un disastro - non c’è altra definizione. Legittima difesa? Non è una priorità” : Il Partito democratico secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, “è abbastanza in difficoltà al Nord, e a Milano meno che altrove, ma al Sud è un disastro e non c’è altra definizione”, come ha sottolineato a margine della sua visita all’evento Campus Party, alla fiera di Rho, rispondendo a chi gli ha chiesto di commentare la situazione del partito. “Mi chiedo poi se questa regola del segretario che è anche ...

Giuseppe Conte - Legittima difesa : 'Non daremo incentivi a farsi giustizia da soli' : 'Non daremo incentivi a farsi giustizia da soli, ad armarsi tutti o a sostituire la difesa delle forze dell'ordine con l'autodifesa personale'. Giuseppe Conte in una intervista a Il Fatto quotidiano ...

Legittima difesa - al via i lavori col freno di M5S : 19 luglio 2018 - Ieri Mara Carfagna si era appellata al Ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo i primi freni messi dal Movimento 5 Stelle all'iter per la modifica della legge sulla Legittima difesa e poche ore dopo è arrivata la replica del diretto interessato, che si è detto in linea con la visione del Ministro della Giustizia:Sono in perfetta sintonia con il ministro Bonafede. Anzi sosteniamo insieme la battaglia per far scontare la pena ...

Legittima difesa - M5s frena ma Salvini assicura : "No liberalizzazione armi" : Il ministro della Giustizia Bonafede: "Le presunte relazioni tra l'intento riformatore e gli interessi economici delle aziende produttrici di armi sono infondate illazioni"

Legittima difesa - governo diviso : Lega e 5 Stelle divisi sulle armi e sulla Legittima difesa. La commissione Giustizia di palazzo Madama ha incardinato ieri i cinque ddl , uno di iniziativa popolare, due di Forza Italia, uno di Fdi e ...

