Legittima difesa | il sondaggio Youtrend | ' Interesse trasversale | più di quanto

Pd - Sala : “Al Sud è un disastro - non c’è altra definizione. Legittima difesa? Non è una priorità” : Il Partito democratico secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, “è abbastanza in difficoltà al Nord, e a Milano meno che altrove, ma al Sud è un disastro e non c’è altra definizione”, come ha sottolineato a margine della sua visita all’evento Campus Party, alla fiera di Rho, rispondendo a chi gli ha chiesto di commentare la situazione del partito. “Mi chiedo poi se questa regola del segretario che è anche ...

Giuseppe Conte - Legittima difesa : 'Non daremo incentivi a farsi giustizia da soli' : 'Non daremo incentivi a farsi giustizia da soli, ad armarsi tutti o a sostituire la difesa delle forze dell'ordine con l'autodifesa personale'. Giuseppe Conte in una intervista a Il Fatto quotidiano ...

Legittima difesa - GRILLINI FRENANO/ Lega ‘risponde’ a Bonafede (M5s) : “riforma è priorità” : LEGITTIMA DIFESA: Ministro Bonafede frena Salvini, "no liberalizzazione armi. Competenze mie non del Viminale". Scontro nel Governo Lega-M5s: FI, "schiaffo a elettori centrodestra"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 10:45:00 GMT)

Legittima difesa - al via i lavori col freno di M5S : 19 luglio 2018 - Ieri Mara Carfagna si era appellata al Ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo i primi freni messi dal Movimento 5 Stelle all'iter per la modifica della legge sulla Legittima difesa e poche ore dopo è arrivata la replica del diretto interessato, che si è detto in linea con la visione del Ministro della Giustizia:Sono in perfetta sintonia con il ministro Bonafede. Anzi sosteniamo insieme la battaglia per far scontare la pena ...

Il Movimento 5 stelle frena sulla Legittima difesa : La riforma della legittima difesa inizia il suo iter in Parlamento ma un freno arriva dal Movimento 5 stelle. In commissione Giustizia del Senato sono state incardinate diverse proposte di legge sul ...

Legittima difesa - M5s frena ma Salvini assicura : "No liberalizzazione armi" : Il ministro della Giustizia Bonafede: "Le presunte relazioni tra l'intento riformatore e gli interessi economici delle aziende produttrici di armi sono infondate illazioni"

Legittima difesa - governo diviso : Lega e 5 Stelle divisi sulle armi e sulla Legittima difesa. La commissione Giustizia di palazzo Madama ha incardinato ieri i cinque ddl , uno di iniziativa popolare, due di Forza Italia, uno di Fdi e ...

I grillini vogliono fermare Matteo Salvini : niente riforma Legittima difesa : I primi nodi vengono al pettine. Lega e M5S sono incompatibili. Differenti le visioni. Matteo Salvini è l’uomo del fare

Legittima difesa - i magistrati si mettono contro la nuova legge : 'Va bene così com'è' : La Legittima difesa nell'ordinamento giuridico italiano è una causa di giustificazione. La legge attuale implica necessariamente che a priori ci sia stata un'aggressione o una minaccia concreta dell'assalitore per potersi difendere, una difesa che comunque deve rispecchiare il principio di proporzionalita'. Dopo i numerosi casi giudiziari avvenuti in Italia che hanno visto spesso il ladro o rapinatore passare come vittima e la vittima come ...

Legittima difesa - ora la Lega “accelera”. I 5 Stelle : «Diciamo no alle armi libere» : Divisioni nel governo sul (possibile) cambiamento dell’articolo 52 del codice Penale. Il ministro Bonafede “frena”

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 luglio : Il premier si racconta e risponde su tutto : la nuova mossa con l’Ue sui migranti - i rapporti con Di Maio - Grillo (“MI disse : ‘tu sei quello normale’”) e Salvini - la Legittima difesa e il condono : L’intervista “Per gestire sbarchi e migranti serve un comitato di crisi Ue” Parla il premier – Per la prima volta il presidente del Consiglio si racconta: “Ho sempre votato centrosinistra, il mio modello è Aldo Moro” di Marco Travaglio Nomine Rai lottizzata come sempre, un ex Mediaset in Vigilanza Patto maggioranza-opposizioni: c’è un posto in Cda per tutti Al Copasir Guerini (Pd), il giornalista del Biscione sorveglia Viale ...

Legittima difesa - gelo M5s-Lega/ Conte : "Governo non incita a uso armi". Salvini : "No liberalizzazione" : Legittima difesa: Ministro Bonafede frena Salvini, "no liberalizzazione armi. Competenze mie non del Viminale". Scontro nel Governo Lega-M5s: FI, "schiaffo a elettori centrodestra"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 23:29:00 GMT)

Legittima difesa - al via i lavori col freno del M5S : È iniziato stamattina in commissione Giustizia al Senato il percorso per modificare la normativa vigente sulla Legittima difesa e i primi passi non sono stati mossi col più buono auspicio, a cominciare dal fatto che al vaglio della commissione ci sono cinque testi diversi e bisogna capire quale adottare o se crearne uno unico a partire dalle proposte contenute nei cinque disponibili.Tra i sostenitori di questa riforma di sono gli esponenti ...

Legittima difesa - M5s frena ma Salvini assicura : 'No liberalizzazione armi' : La riforma della Legittima difesa, che ha iniziato il suo percorso in commissione al Senato, crea atriti tra le due forze al governo. Per la Lega si tratta di un vero e proprio cavallo di battaglia, ...