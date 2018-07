Leggi contro fake news mettono la democrazia in una posizione scomoda

Immigrazione - Erri De Luca contro Salvini e il governo : "Chi spalLeggia i libici è un annegatore" : "La guardia costiera libica fa servizio carcerario in acque internazionali, riportando in schiavitù gli sfuggiti alle torture e alle estorsioni. Non salva e lascia annegare. Chi al governo da noi la spalleggia è un annegatore". La sparata a zero contro la guardia costiera libica e chi, nel governo Conte, la supporta, arriva via Twitter ed è firmata da Erri De Luca. Che senza mezzi termini dà dell""annegatore" a chi appoggia l"operato delle ...

Terrificante incontro ravvicinato in Florida : squalo attacca la lenza di una donna su una piattaforma galLeggiante [VIDEO] : Un Terrificante video ha catturato uno squalo che attacca la lenza di una canna da pesca mentre una donna cerca di tirare su il pesce che aveva abboccato. Lexis Chancey era seduta su una piattaforma galleggiante a Stuart, in Florida, durante una battuta di pesca. La ventenne aveva realizzato di aver pescato un pesce e cercava di tirarlo su quando improvvisamente è sprofondato nuovamente in acqua. Chancey era riuscita a portare il pesce in ...

Ambiente : Costa - chiederò impugnativa contro Leggi su lupi e orsi : "Se quanto annunciato dai mezzi di informazione dovesse corrispondere al vero, e cioè che le leggi appena approvate dalle province di Trento e Bolzano prevedono la possibilità di abbattere lupi ed orsi, significa che saremmo dinanzi a una palese violazione del dettato costituzionale e da esponente del Governo saro' costretto a chiederne l'inevitabile impugnativa al Consiglio dei Ministri". E' ...

Leggi più restrittive contro le armi da fuoco : corteo a Chicago : Sono migliaia le persone che hanno manifestato lungo un’importante arteria di Chicago, bloccandola. Hanno chiesto Leggi più restrittive contro le

Di Maio contro Rai e Mediaset : vuole “Netflix italiana”/ Davide CasaLeggio : “Cominciamo a costruire il futuro” : Di Maio lancia la "Netflix italiana". Lungo post del Vicepresidente del Consiglio sul Blog delle Stelle: "Rai e Mediaset, è l'ora di rinnovare la televisione" (Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 15:52:00 GMT)

Indipendenti : no a Leggi bavaglio - sì al pagamento dei contenuti musicali - si chiede incontro al Governo : ... streaming e visualizzazione trattando il settore, soprattutto per la parte dedicata agli Indipendenti ed emergenti, al pari del mondo dei riders . L'industria creativa e culturale italiana è una ...

L'Unione delle comunità ebraiche italiane contro Salvini : "Il censimento dei rom rievoca le Leggi razziali" : "L'annuncio del ministro dell'Interno Matteo Salvini di un possibile censimento della popolazione rom in Italia preoccupa e risveglia ricordi di leggi e misure razziste di appena 80 anni fa e tristemente sempre più dimenticate". Lo afferma in una nota Noemi Di Segni, presidente delL'Unione delle comunità ebraiche italiane."Non c'è ricerca del consenso, non c'è ansia di ordine pubblico che giustifichi la proposta ...

M5s - Di Maio in Tribunale contro ex attivista : “La sua espulsione fu legata alla querela di CasaLeggio? Non ricordo” : Alle 9 e 35 tra i due c’è una stretta di mano fugace. Avviene poco prima dell’udienza. Poi Luigi Di Maio si accomoda al banco dei testimoni e l’ex attivista M5s Angelo Ferrillo affianco al suo avvocato, Marco De Scisciolo. Durerà appena mezz’ora la deposizione del vicepremier M5s al processo di Napoli Nord che vede Ferrillo imputato di diffamazione ai danni di Gianroberto Casaleggio e della Casaleggio Associati. Per dribblare fotografi e ...

La promessa di Costa : 'Subito Leggi forti contro gli ecomafiosi' : L'ambiente prima di tutto, gli ecomafiosi si combattono con leggi forti. Ecco il 'mantra' del ministro Sergio Costa che si è insediato da pochi giorni alla guida del dicastero. Un ministro, già ...

Leggi speciali contro i nomadi? La senatrice Segre prepara la legge contro l'odio : "Mai più Leggi speciali mai più Leggi discriminatorie, mai più intolleranza", dice il Segretario reggente del Pd Maurizio Martina richiamando in aula alla Camera l'